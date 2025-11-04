Division 2 : Valence (Les Lynx) Hockey sur glace - VALENCE - Le programme de préparation Calendrier des rencontres préparatoires à la saison 2025-2026 de Cholet. Au programme : Vaujany, Montpellier et Roanne.... Source : Les Lynx de Valence La rédaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 12/08/2025 à 19:25 Tweeter









Tableaux complets des matchs amicaux de pré saison 2025-2026

Cliquer sur l'image













