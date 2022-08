Division 2 : Valence (Les Lynx) Hockey sur glace - Valence recherche deux jfl Hockey sur glace - Saison 2022/2023 - Recrutement JFL - Les Lynx de Valence. Source : Annonce de Valence La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 04/08/2022 à 17:00 Tweeter

Afin de compléter son effectif pour la saison 2022/2023, le club de valence recherche deux jfl avec de l'expérience en division 2 ou dans les divisions supérieur.

Toute candidature sera examinée avec soin. Possibilité d'aide à la reconversion, travail, logement et une rémunération selon les profils Pour toute candidatures et si vous souhaitez avoir plus d'informations merci de contacter: Saintecroix Thibaud saintecroix.t@gmail.com 0677959985











