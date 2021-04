Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Division 2 : Valence (Les Lynx) Hockey sur glace - Valence recrute : Joueurs /chargé com et Développeur Web Hockey sur Glace - Les Lynx de Valence recrute joueurs de Niveau Division 2 ou supérieur, un chargé de partenariat et communication ainsi qu'un développeur Web Source : Annonce de Valence La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 21/04/2021 à 11:30 Tweeter Annonces de Valence

Recrutement Joueurs

Nous recrutons un Gardien de But Niveau D2/D3 pour la saison prochaine (Championnat D3, Entraînements D2/D3) ainsi que des joueurs de champ attaquants et défenseurs sur la D3, pouvant évoluer à terme sur la D2 selon le niveau et l' investissement.



Pour candidater :



Chargé de Partenariats et Communication en alternance

Afin de poursuivre sa croissance, le Valence Hockey sur Glace recherche son futur Chargé de Partenariats et Communication !

Le Valence Hockey sur Glace, c’est un club fort de 200 licenciés, avec une équipe première évoluant au niveau national en Division 2 (3ème échelon français). Il fait partie des clubs majeurs sur l’agglomération valentinoise.



MISSIONS :

Dans le cadre de cette alternance, vous serez chargé de promouvoir le Valence Hockey sur Glace au niveau du bassin valentinois en développant une stratégie de relations extérieures. Vous aurez pour principales missions : Elargir le réseau de partenaires et fidéliser les partenaires existants

Animer le club partenaires et développer les relations inter-partenaires (création d’évènements...)

Développer la stratégie de communication digitale externe et interne (réseaux sociaux, site web etc.)

Apporter un soutien à l'entraîneur général du VHG (planification, organisation...)

Assurer le suivi administratif PROFIL ET COMPÉTENCES : Étudiant(e) en Licence, Master 1 ou 2 en Management du Sport ou en Ecole de Commerce avec un fort intérêt pour le secteur du sport

Autonomie

Aisance relationnelle et sens du contact

Maîtrise des outils bureautiques et des techniques de communication

Connaissances en infographie serait un plus

Pour candidater : communication@leslynx.com



TOO EASY, notre partenaire concepteur de site WEB à Valence recherche

un Développeur Web

Votre profil Intégré dans équipe de 8 développeurs, sous les ordres du directeur technique, vous développerez les projets de nos clients et interviendrez sur des projets existants dans le cadre d'évolutions, de correctifs ou de mise en conformité. De formation BAC+2 ou BAC+3 minimum, vous maîtrisez parfaitement HTML, CSS, JAVASCRIPT, MYSQL et PHP .

Vous devez idéalement avoir une expérience professionnelle similaire de 2 ans minimum.

TB connaissances : PrestaShop, Framework MCV (Symphony, CodeIgniter,...)

Connaissances qui feraient un plus : WordPress Savoir être



Organisé - Rigoureux - Logique - Honnête - Franc - Autonome - Curieux - Aime le travail d'équipe - Passionné communication@leslynx.com











