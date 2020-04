Division 2 : Valence (Les Lynx) Hockey sur glace - Valence recrute joueurs D2 et D3 Hockey sur Glace - Recrutement - Les lynx de Valence Source : Annonce recrutement de Valence La rdaction/cs Post par Hockey Hebdo le 01/04/2020 08:19 Tweeter

Annonce de Valence



Le Valence Hockey sur Glace, après sa belle saison régulière dans le Championnat de France de D2, ponctuée par une troisième place finale, recrute pour la saison qui s' annonce.



Nous recherchons : Des joueurs pour compléter notre équipe D2 pour la saison 2020-21.

De jeunes joueurs pour faire partie de l' équipe D3 à but de développement, en cours d' élaboration Possibilité d' intégrer l' équipe D2, selon le niveau. Valence est idéalement placé, et pourvu d'un centre universitaire en plein développement.



Des emplois peuvent être proposés.

Renseignements et candidatures à l' adresse suivante

vhg2021@gmail.com

Le Valence Hockey sur Glace, après sa belle saison régulière dans le Championnat de France de D2, ponctuée par une troisième place finale, recrute pour la saison qui s' annonce.Valence est idéalement placé, et pourvu d'un centre universitaire en plein développement.Des emplois peuvent être proposés. © 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Ractions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte whlen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo