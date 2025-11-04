 
Division 1 : Valenciennes (Les Diables Rouges)
Hockey sur glace - Valenciennes communique !
 
D1 : Les Diables Rouges prêts à rugir face aux Bisons !
 
Source : Communiqué de Valenciennes / Presse diables rouges La rédaction/cs
Posté par Hockey Hebdo le 03/11/2025 à 11:29
 
Le choc s'annonce intense ce mercredi 5 novembre à la patinoire du Valigloo !

Les Diables Rouges de Valenciennes (14èmes) accueillent les Bisons de Neuilly-sur-Marne (2èmes) pour une nouvelle bataille de Division 1 qui promet de faire vibrer les tribunes.

🔥 Un duel à haute intensité. Après des performances enflammées sur la glace, les Diables Rouges sont déterminés à défendre leur territoire et à offrir à leurs supporters une soirée mémorable. Face à eux, les Bisons, adversaires redoutables, viendront avec l'ambition de faire tomber les rouges et noirs. Mais à domicile, les Diables ne comptent rien lâcher. Face au deuxième, le public aura un gros rôle à jouer.

🎟️ Infos pratiques
  •  📍 Lieu : Valigloo, Valenciennes
  •  📅 Date : Mercredi 5 novembre
  • 🚪 Ouverture des portes : 18h20
  • ⏰ Coup d'envoi : 19h00

❤️🖤 Venez nombreux pour soutenir l'équipe, faire trembler les gradins et pousser les Diables vers la victoire ! Ambiance garantie, frissons assurés.

👉 Réservez vos places dès maintenant sur la billetterie officielle !
https://www.diablesrouges.fr/billetterie-tarifs/


Photo hockey Valenciennes communique ! - Division 1 : Valenciennes (Les Diables Rouges)


 
 
 
