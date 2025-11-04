Division 1 : Valenciennes (Les Diables Rouges) Hockey sur glace - Valenciennes communique ! D1 : Les Diables Rouges prêts à rugir face aux Bisons ! Source : Communiqué de Valenciennes / Presse diables rouges La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 03/11/2025 à 11:29 Tweeter Le choc s'annonce intense ce mercredi 5 novembre à la patinoire du Valigloo !

Les Diables Rouges de Valenciennes (14èmes) accueillent les Bisons de Neuilly-sur-Marne (2èmes) pour une nouvelle bataille de Division 1 qui promet de faire vibrer les tribunes.



Un duel à haute intensité. Après des performances enflammées sur la glace, les Diables Rouges sont déterminés à défendre leur territoire et à offrir à leurs supporters une soirée mémorable. Face à eux, les Bisons, adversaires redoutables, viendront avec l'ambition de faire tomber les rouges et noirs. Mais à domicile, les Diables ne comptent rien lâcher. Face au deuxième, le public aura un gros rôle à jouer.



Date : Mercredi 5 novembre

Ouverture des portes : 18h20

Coup d'envoi : 19h00

Réservez vos places dès maintenant sur la billetterie officielle !

https://www.diablesrouges.fr/billetterie-tarifs/









