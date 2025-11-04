Le choc s'annonce intense ce mercredi 5 novembre à la patinoire du Valigloo !
Les Diables Rouges de Valenciennes (14èmes) accueillent les Bisons de Neuilly-sur-Marne (2èmes) pour une nouvelle bataille de Division 1 qui promet de faire vibrer les tribunes.
Un duel à haute intensité. Après des performances enflammées sur la glace, les Diables Rouges sont déterminés à défendre leur territoire et à offrir à leurs supporters une soirée mémorable. Face à eux, les Bisons, adversaires redoutables, viendront avec l'ambition de faire tomber les rouges et noirs. Mais à domicile, les Diables ne comptent rien lâcher. Face au deuxième, le public aura un gros rôle à jouer.
Infos pratiques
Lieu : Valigloo, Valenciennes
Date : Mercredi 5 novembre
Ouverture des portes : 18h20
Coup d'envoi : 19h00
Venez nombreux pour soutenir l'équipe, faire trembler les gradins et pousser les Diables vers la victoire ! Ambiance garantie, frissons assurés.