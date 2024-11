TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - Valentin Claireaux arrête sa carrière Claireaux raccroche les patins en pleine saison d'Extraliga tchèque Source : hc-vitkovice.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 01/11/2024 à 13:16 Tweeter hc-vitkovice.cz Fin de carrière pour Valentin Claireaux

Valentin Claireaux né à Saint-Pierre et Micquelon a été formé à Amiens. Il part ensuite pour la Finlande jouant 140 matchs de Liiga. En 2020 il rejoint la République Tchèque où il disputera 187 matchs d'Extraliga et 83 points (30 buts, 53 assistances). Valentin Claireaux né à Saint-Pierre et Micquelon a été formé à Amiens. Il part ensuite pour la Finlande jouant 140 matchs de Liiga. En 2020 il rejoint la République Tchèque où il disputera 187 matchs d'Extraliga et 83 points (30 buts, 53 assistances). Pour sa deuxième année à Vitkovice, Claireaux a compté 8 points (3 buts, 5 assistances) en 14 matchs. Pour son dernier match, le club lui a fait porter le capitanat. Claireaux rentre en France pour se rapprocher de sa famille et quitte donc le hockey professionnel.



Le club de Vítkovice lui a rendu un bel hommage en vidéo :



