Hockey sur glace - Valentin Claireaux quitte Zlín Claireaux quitte les Berani Zlín qui évoluent en Chance Liga (2ème division tchèque) Source : beranizlin.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 16/11/2022 à 16:50

beranizlin.cz Valentin Claireaux quitte le PSG Berani Zlín

Valentin Claireaux a évolué trois ans au sein de l'extraliga tchèque, d'abord au PSG Berani Zlín en 2019-20 où il a effectué une excellente saison à 30 points, puis une année décevante au Dynamo Pardubice (4 points), il a ensuite disputé sur deux ans une fin et un début de saison à Mladá Boleslav avant de retrouver Zlín en fin de saison passée. Mais les béliers ont été relégués en deuxième division tchèque (Chance Liga).

Pour autant le Français a continué l'aventure en bleu et jaune, il a marqué 7 points en 8 matchs de championnat car il a subi plusieurs blessures. Zlín est actuellement 7ème de Chance Liga après 21 matchs de saison régulière.

