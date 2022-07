Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en France Hockey sur glace - VALIDATIONS : Communiqué FFHG-CNSCG - Episode 2 A l’issue de sa réunions du 15 juillet 2022, la Commission nationale de suivi et de contrôle de gestion a rendu ses résultats concernant l’étude des dossiers financiers des clubs. Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs La rédaction / cs / sl Posté par Hockey Hebdo le 19/07/2022 à 14:27 Tweeter COMMUNIQUE DE LA FFHG / CNSCG



Amiens Société : validé

Association : validé Angers Validé Anglet Société : validé

Association : validé Bordeaux Société : Dossier en cours d’étude

Association : Dossier en cours d’étude Briançon Société : validé

Association : validé Cergy-Pontoise Société : Validé avec mesures d’encadrement*

Association : validé Chamonix Société : validé

Association : validé Gap Société : validé

Association : validé Grenoble Société : Validé

Association : Validé Mulhouse Société : NON VALIDE

Association : dossier en cours d’étude Nice Société : validé

Association : validé Rouen Société : Validé

Brest Société : Validé

Association : Validé Caen validé Chambéry Société : demande complémentaire, dossier en cours d’étude

Association : demande complémentaire, dossier en cours d’étude Cholet validé Dunkerque validé Épinal Demande complémentaire, dossier en cours d’étude Marseille Dossier en cours d’étude Mont-Blanc Dossier en cours d’étude Montpellier validé Morzine-Avoriaz validé Nantes Validé avec mesures d'encadrement Neuilly-sur-Marne validé Strasbourg Société : Validé

Association : Validé Tours dossier en cours d’étude, demande complémentaire suite à l’audition du 15/07/2022

Amiens Société dossier en cours d’étude Amnéville validé Angers 2 Validé Annecy validé Clermont-Ferrand validé Colmar validé Courbevoie Validé Courchevel Méribel Pralognan validé Évry-Viry validé Français Volants demande complémentaire, dossier en cours d’étude Meudon validé Reims validé Roanne validé Rouen 2 Validé Toulouse-Blagnac Demande complémentaire, dossier en cours d’étude Valence validé Vaujany validé Villard-de-Lans validé Wasquehal Validé

La commission se réunira à nouveau le 22 juillet pour poursuivre l'étude financière des dossiers.











