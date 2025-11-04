Hockey en France Hockey sur glace - VALIDATIONS - Suite et presque FIN ! La commission fédérale d’appel s’est réunie le 13 août 2025 afin d’examiner les dossiers des clubs de Division 1 et Division 2 refusés en première instance par la CNSCG. Source : ffhg - Commission fédérale d’appel La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 20/08/2025 à 17:16 Tweeter



Après audition des président(e)s des clubs concernés, la commission a délibéré et rendu les décisions suivantes :



DIVISION 1 HCMP : Validé DIVISION 2 La Roche sur Yon : Validé

Reims : Validé

Français Volants : Validé

Dijon : Le club de Dijon a quant à lui été repêché en Division 2 par le Bureau directeur suite au refus d’engagement du club de Dammarie-lès-Lys par la CNSCG en Division 2.

par le Bureau directeur suite au refus d’engagement du club de Dammarie-lès-Lys par la CNSCG en Division 2. Orléans : refusé (cette décision est susceptible d’un recours en conciliation devant le Comité National Olympique et Sportif Français) Dans l’hypothèse où un éventuel recours d’Orléans devant le CNOSF aboutirait favorablement, ce dernier participerait au championnat de France de Division 2 pour la saison 2025-26.

Dans le cas contraire, c’est le club de Wasquehal qui évoluerait en Division 2.

TABLEAU COMPLET DES VALIDATIONS

(Cliquer ICI ou sur l'image ci-dessous) © 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











