Hockey en France : Rouen (Les Dragons)
VAPOR LIVE aujourd'hui à ROUEN !
|Notre partenaire PROMOGLACE organise un événement inédit en France à l'occasion du lancement de la nouvelle collection Bauer Vapor.
|Source : Communiqué PROMOGLACE
La redaction / cs
Hockey Hebdo
|le 23/08/2025 à 06:15
Dans une ambiance festive et conviviale, venez découvrir cette collection VAPOR tant attendue !
Au programme de cette journée hors du temps :
Pour ponctuer cette journée, une petite restauration vous sera offerte, des joueurs des clubs avoisinants seront présents, des challenges vous seront proposés, et bien d'autres surprises vous attendront.
- Test des nouveautés,
- Conseils personnalisés,
- Animations et de
- Nombreux cadeaux seront à gagner, dont le fameux maillot Bauer Flylite tant convoité !
Cette journée est ouverte à tous les joueurs et joueuses de hockey et de roller, aux parents et grands-parents de futurs champions, aux frères et sœurs, aux fans de hockey, et à tous ceux qui aiment ce sport.
LES DATES :
- Samedi 23 août à Rouen – 6 Rue Edmond Flamand, 76100 Rouen
- Samedi 30 août à Sallanches – 1100 Avenue André Lasquin, 74700 Sallanches
- Samedi 30 août à Asnières – 43 Avenue de la Redoute, 92600 Asnières-sur-Seine
- Samedi 6 septembre à Tours – Rue de la Limougère, 37230 Fondettes
Avec cet événement, Promoglace confirme sa position de leader du hockey en France.
C'est inédit et c'est chez Promoglace que ça se passe.
