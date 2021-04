Dos au mur après trois défaites consécutives, le Metallurg se devait de l'emporter au match 4 face au Yugra pour éviter un balayage.

La partie démarre vite côté local, les visiteurs sont pénalisés d'entrée, la sanction ne tarde pas. Teryaev de la bleue ouvre les compteurs d'un lourd slap (1-0).

La joie ne dure pas longtemps pour Nk qui doit rapidement retraiter dans sa zone pour faire face à la contre-offensive en règle des mammouths. Veryovkin lancé dans la profondeur à toute allure égalise d'un bon tir du poignet (1-1).

Le Yugra prend le contrôle de la partie et fait le show mais il ne peut pas prendre les devants au tableau d'affichage avant la première sirène. Dès la reprise, Erdakov bien placé parvient à remettre Kuznya devant (2-1).

Le rythme s'accélère, Novokuznetsk hausse le ton, Kitsyn en solitaire prend le meilleur sur quatre joueurs adverses et fusille le portier (3-1).

Khanty-Mansiysk qui avait laissé Sokhatsky sur le banc pour le reposer est contraint de le faire rentrer sur la glace pour remplacer Volkov. Mais rien n'y fait le tempo reste du côté des locaux, Lypkan place la rondelle devant la cage où Shevchenko peut la pousser au fond (4-1).

K-M commence à reprendre pied, et renverse la vapeur pour essayer de refaire son retard. Les métallurgistes font le dos rond et tiennent le choc même en infériorité, mais visiblement fatigués en fin de match, ils commettent l'erreur de laisser Konnov seul devant la cage il parvient à récupérer et à réduire l'écart (4-2).

Juste après, les visiteurs sont pénalisés et se mettent eux-même en difficulté. L'occasion est trop belle pour le Metallurg. Erdakov dans l'angle met en retrait dans le slot pour Lomako qui redonne de l'air aux siens (5-2).

Dès la reprise du dernier tiers, les métallurgistes assènent un nouveau coup de marteau. Rakhimullin sert parfaitement Dyuryagin dans l'angle opposé, il reprend victorieusement (6-2).

Khanty-Mansiysk, assommé, parvient toutefois à se relancer au dernier tiers et offre un beau visage de courage et d'abnégation, mais rien n'y fait la porte reste close. Une pénalité visiteuse dans les dernières minutes permet à Novokuznetsk d'enfoncer encore le clou. Erdakov met dans le slot pour Lomako qui ajoute un septième but au compteur (7-2).

Novokuznetsk sauve sa tête en remportant avec brio ce quatrième match, un bol de confiance retrouvé pour le Metallurg qui prolonge la finale et espère poursuivre à l'extérieur. Le Yugra a lourdement chuté mais pourra être sacré champion en cas de victoire samedi à domicile.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Daniil Erdakov

** : Oleg Lomako

* : Maksim Kitsyn