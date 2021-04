Yugra Khanty-Mansiysk - Metallurg Novokuznetsk : 2-1 ap (2-0)



Le Yugra double difficilement la mise domicile - Metallurg Novokuznetsk : 2-1 ap (2-0) Après une bonne victoire au match 1 le Yugra espérait faire la passe de deux devant ses partisans avant deux rencontres à Novokuznetsk.

Le Metallurg démarre la rencontre à fond de train et se porte d'entrée à l'offensive. La partie s'équilibre et les locaux se montrent dangereux. Les défenses font le métier en empêchant les lancers les plus dangereux. Rakhimullin en break lance et touche le poteau, le palet repart au centre où Loktev le pousse au fond (0-1).

Comme la veille les métallurgistes marquent les premiers. Ils continuent de pousser mais leur indiscipline offre des bonnes occasions à leurs adversaires.

Le ton monte au deuxième tiers et le Yugra renverse la tendance pour revenir au score, sans succès face à Sukhachyov et à sa brigade défensive aussi solide que l'acier sibérien. Kuznya donne la crosse pour se faire battre et se fait pénaliser deux fois de suite. Le Mammouth fait démonstration de sa puissance, mais rien n'y fait la porte reste close. Voronin multiplie les déviations devant la cage visiteuse, sans résultat.

Khanty-Mansiysk revient survolté au dernier tiers et monopolise le palet, il fait le jeu et ne laisse que des miettes à son adversaire. Novokuznetsk peine à desserrer l'étau mais lance quelques contres dangereux à l'image de Loktev, rapide et sur tous les bons coups. Mais le Yugra finit logiquement par revenir, Lekomtsev slape de loin, le portier repousse dans le trafic, Antipov devant la cage parvient à glisser à Voronin qui ne manque pas la cible (1-1).

K-M pousse pour en finir mais sans succès, MNK est sur les contres sans plus de réussite. Il faut donc disputer une prolongation, la première de cette finale de la Coupe Petrov. Une pénalité novokuznetskienne donne une belle chance aux locaux. Sukhachyov réalise des miracles devant son but. Veryovkin au premier poteau dévie en retrait derrière lui de l'autre côté, en un éclair Sukhachyov qui a compris le danger s'envole au second poteau, mais trop tard, l'imparable reprise de Berlyov a fait trembler les filets au grand bonheur du public qui chavire (2-1).

Le Yugra s'impose sur le fil et mène désormais de deux unités avant de se déplacer à Novokuznetsk pour les deux prochains matchs. Le Metallurg devra l'emporter devant ses partisans.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Vladislav Sukhachyov

** : Artyom Voronin

* : Anton Berlyov