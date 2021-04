Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en Europe Hockey sur glace - VHL : Khanty-Mansiysk champion ! En remportant sur le fil le match 5 le Yugra Khanty-Mansiysk dcroche la Coupe Petrov et devient champion de VHL Source : vhlru.ru Philippe Rouinssard Post par Hockey Hebdo le 24/04/2021 21:05 Tweeter Yugra Khanty-Mansiysk - Metallurg Novokuznetsk : 2-1 ap (4-1)



vhlru.ru Le Yugra Khanty-Mansiysk est champion de VHL - Metallurg Novokuznetsk : 2-1 ap Après une lourde défaite au dernier match, le Yugra retrouve sa glace avec toujours la possibilité de conclure. Novokuznetsk doit encore l'emporter pour éviter de voir son rêve s'arrêter là.

Le match commence bien pour les locaux qui dominent le début du tiers. Ils partent en break à deux contre un, Ryjkov dévie vers Konnov qui pousse au fond dans une immense clameur (1-0).

Le Yugra est pénalisé dans la foulée et subit la charge du Metallurg qui cogne de toutes ses forces pour revenir, en vain. Sokhatsky en état de grâce fait briller le mammouth. En fin de période Novokuznetsk est pénalisé deux fois de suite, héroïquement les visiteurs parviennent à tenir jusqu'à tuer les deux pénalités.

Le jeu est rugueux au tiers médiant et les deux équipes sont pénalisées à plusieurs reprises. Sans véritablement que l'une ou l'autre des formations n'en profite. Kuznya est dominateur et finit logiquement par revenir au score. Polyakov devant la cage lance, le portier repousse mal, Kitsyn au second poteau pousse au fond pour égaliser (1-1).

Le dernier tiers est plus équilibré, serré, tendu voire irrespirable par moment. Les deux équipes évitent de se découvrir mais cherchent une petite faille dans la cuirasse adverse. Un vrai match entre camarades sibériens. Il faut donc aller en prolongation pour la deuxième fois de cette finale, celle-ci va tourner court. Novokuznetsk rate une sortie de zone, le mammouth en profite pour presser. Rymarev contourne la cage remet pour Voronin dans l'axe, il vient buter contre Lozebnikov qui tombe au sol, le palet reste devant la cage tout le monde se rue dessus, mais Churkin est le plus vif et pousse au fond alors que l'arena chavire de bonheur (2-1).

Le Yugra Khanty-Mansiysk est champion et remporte la Coupe Petrov en cinq matchs pour la première fois de son histoire. Le mammouth est tout doré, le Metallurg Nk reste au sol, il n'a pas été récompensé de sa débauche d'énergie sur cette rencontre.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Vladimir Sokhatsky

** : Dmitry Lozebnikov

