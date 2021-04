Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en Europe Hockey sur glace - VHL : Le Mammouth charge Premier match et premier succs du Yugra dans la finale de la Coupe Petrov en VHL, le deuxime chelon russe Source : vhlru.ru Philippe Rouinssard Post par Hockey Hebdo le 16/04/2021 21:01 Tweeter Yugra Khanty-Mansiysk - Metallurg Novokuznetsk : 4-1 (1-0)



VHL Le Mammouth du Yugra remporte le match 1 domicile

Premier match de la finale VHL (deuxième échellon russe) inédite cette année, mais qui fait plaisir aux anciens fans de KHL puisque ce sont deux anciennes équipes que la prestigieuse ligue à exclue pour manque de rentabilité qui s'affrontent au deuxième niveau. - Metallurg Novokuznetsk : 4-1 (1-0)Premier match de la finale VHL (deuxième échellon russe) inédite cette année, mais qui fait plaisir aux anciens fans de KHL puisque ce sont deux anciennes équipes que la prestigieuse ligue à exclue pour manque de rentabilité qui s'affrontent au deuxième niveau. Le premier tiers est disputé mais en faveur des visiteurs qui dominent, Kuznya cogne sur la porte locale mais Sokhatsky la maintient fermement close. Après vingt minutes il n'y a pas encore de but. En powerplay, Polyakov dévie devant l'enclave pour Kitsyn qui déjoue le portier bleu et vert (0-1).

Khanty-Mansiysk renverse la tendance et à force de tentatives Tertychny dans l'axe parvient à trouver la faille pour égaliser (1-1).

Le Yugra conserve l'initiative et domine séchement cette moitié de rencontre. Les métallurgistes plient et sont dépassés par la vitesse d'exécution de leur adversaire. En break Akmaldinov parvient à marquer mais une claire obstruction sur le gardien annule logiquement la réalisation. Qu'à cela ne tienne, Rymarev seul en break vient donner l'avantage à son équipe (2-1).

Au dernier tiers les Mammouths accélèrent et mettent en grande difficulté leur adversaire qui peine à revenir dans le coup. Le Metallurg subit et s'en remet à Sukhachov, son solide gardien, pour tenir le fort pris dans la tempête. A quatre contre trois, le Yugra presse et Lekomtsev entre les deux cercles envoie un coup de douze dans le but (3-1).

Novokuznetsk repart de l'avant mais ne parvient pas à refaire son retard alors que le temps file mais sort quand même son gardien en supériorité. Les métallurgistes frappent de tous côtés mais Sokhatsky fait des miracles. Taratunin met fin à la rencontre en marquant dans la cage vide (4-1).

Large victoire du Yugra dans ce premier match mais un score un peu sévère toutefois au vu de la physionomie de la rencontre. Match 2 dès demain toujours à Khanty-Mansiysk.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Vladimir Sokhatsky

** : Nikita Tertychny

* : Kirill Pilipenko











