Yugra Khanty-Mansiysk : 3-4 (0-3)



metallurg-nk.ru Le Yugra l'emporte Novokuznetsk au match 3 Metallurg Novokuznetsk -: 3-4 (0-3)

Novokuznetsk après deux matchs perdus à Khanty-Mansiysk a une obligation de résultat à domicile dans cette finale. Le Metallurg démarre la rencontre pied au plancher mais malgré une nette domination au premier tiers et un bombardement impitoybale, Sokhatsky et les Mammouths tiennent bon.

Au deuxième tiers la mitraille métallurgiste reprend, Loktev met devant la cage où Dyuryagin pousse au fond pour l'ouverture du score (1-0).

Ce but a le don de réveiller les visiteurs qui renversent petit à petit la tendance. Churkin canonne, Tertychny dévie au fond pour l'égalisation (1-1).

Kuznya poussé par son public repart au front. Il presse autour de la cage et revient rapidement. Loktev lance, le portier du Yugra repousse, Rakhimullin traîne au rebond et pousse au fond (2-1).

La partie s'emballe, K-M contre avec vivacité et égalise dans la minute suivante. Belyakov dépose une offrande au deuxième poteau et Pilipenko n'a plus qu'à pousser au fond (2-2).

Le jeu va à 300 à l'heure mais les visiteurs semblent plus incisifs. En fin de tiers ils sont récompensés et prennent les devants pour la première fois de la partie. Tertychny lance, Sukhachyov repousse, Pilipenko convertit le rebond pour son deuxième de la soirée (2-3).

Novokuznetsk revient fort au dernier tiers pour se remettre dos à son adversaire. Le Yugra plie et s'accroche à son avantage en faisant tourner le chrono. Le Metallurg pousse de toutes ses forces et un bon lancer de loin de Rakhimullin lui permet de revenir à hauteur (3-3).

La partie s'équilibre un peu même si les locaux restent plus dangereux, le temps file et on se dirige vers la prolongation. Mais c'est sans compter le héros du Mammouth, Kirill Pilipenko. Il contre et lance, le puck est repoussé dans l'axe, il reprend une deuxième fois et délivre Khanty-Mansiysk à 1'30 du terme (3-4).

Kuznya prend son temps mort, sort son gardien et fait le siège du but adverse, rien n'y fait. Les Mammouths l'emportent une troisième fois et peuvent conclure dès cet après-midi.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Kirill Pilipenko

** : Nikita Tertychny

* : Damir Rakhimullin