Equipes de France Hockey sur glace - Victoire des Bleues ! CM - Division 1A - Femmes Les Bleues remportent leur match contre l'Autriche avec un dernier but d'Estelle Duvin en cage vide (triplé ce soir) et prennent provisoirement la première place du mondial ! Stéphane Claudez Posté par Hockey Hebdo le 24/04/2024 à 21:40 Tweeter 3ème journée (24/04/24)

Hongrie - Norvège : 1 - 2 tab

Corée du Sud - Pays Bas : 1 - 3

France - Autriche : 5 - 3 (Duvin X3, Rozier, Nonnenmacher)



Classement



1. France 7 pts

2. Norvège 7 pts

-----------------------

3. Hongrie 7 pts

4. Autriche 3 pts

5. Pays Bas 3 pts

----------------------

6. Corée du Sud 0 pt



1ère journée (21/04/24)

Pays Bas - France : 1 - 5 (Barbirati, Huot-Marchand, Villiot X2, Duvin)

Corée du Sud - Hongrie : 0 - 2

Norvège - Autriche : 3 - 2



2ème journée (22/04/24)

Hongrie - Pays Bas : 2 - 0

France - Norvège : 3 - 4 tab (Rozier, Aurard, De Serres)

Autriche - Corée du Sud : 6 - 0



4ème journée (26/04/24)

France - Corée du Sud :

Pays Bas - Norvège :

Autriche - Hongrie :



5ème journée (27/04/24)

Norvège - Corée du Sud :

Hongrie - France :

