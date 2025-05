Hockey Mineur : Villard de Lans U20 (Les Ours) Hockey sur glace - VILLARD - PARTICIPER AU STAGE D'ÉTÉ Les Dates des stages d'été des OURS de Villard U7 U9 U11 ET U13 U15 Source : Annonce des OURS de Villard de lans La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 02/05/2025 à 11:30 Tweeter

U9 et U11 du 28 juillet au 1er août U13 et U15 du 04 août au 08 août

𝗔𝘂 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗺𝗲

Entraînements glace Spécifique gardien Hors glace Séance vidéo Activité de plein air Match





lesours.stage.tournoi@gmail.com

Pour s'inscrire, téléchargez la plaquette de stage sur notre site, à envoyer à Plaquette du stage



https://les-ours-de-villard.com/.../592/stage-d-ete-u9-a-u15







