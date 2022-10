Hockey Mineur Hockey sur glace - Villard - Tournois 2023 - U11 et U9 Hockey sur glace mineur - Tournois U11 et U9 - Avril et mai 2023 à Villard de Lans Source : Annonce de Villard de Lans / HC La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 18/10/2022 à 18:00 Tweeter

Annonce de Villard de Lans



Invitation à nos tournois internationaux U11 qui sera organisé à la Patinoire André Ravix de Villard de Lans les 22 et 23 avril 2023

qui sera organisé à la Patinoire André Ravix de Villard de Lans U9 qui sera organisé à la Patinoire André Ravix de Villard de Lans les 7 et 8 mai 2023 Pour vous inscrire : Téléchargez le dossier ci-dessous Une fois rempli, renvoyez le à l'adresse mail suivante : guiguiz_67@hotmail.com Contactez Hugues CRUCHANDEAU à la même adresse mail, ou par téléphone au 06.61.78.95.32 Pièces jointes Tournoi U11 : https://les-ours-de-villard.kalisport.com/public/2619/upload/files/ged/23-plaquette-tournoi-international-u11.pdf

Tournoi U9 : https://les-ours-de-villard.kalisport.com/public/2619/upload/files/ged/22-plaquette-tournoi-international-u9.pdf © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur