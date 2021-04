Hockey Mineur : Villard-de-Lans (Les Ours) Hockey sur glace - Villard de Lans recrute U17, U20 Elite Hockey sur glace - Recrutement joueurs quipe U17, U20 Elite - Les Ours de Villard Source : Annonce de Villard La rdaction Post par Hockey Hebdo le 19/04/2021 11:30 Tweeter Annonce de Villard de Lans

Tu souhaites intégrer un club dynamique qui t’aidera à atteindre le haut niveau, le tout dans un cadre de vie agréable ? Le club des Ours est fait pour toi !



Nous recherchons prioritairement : 1 joueur U17 élite (contactez Hugues CRUCHANDEAU)

Plusieurs joueurs U20 élite avec la possibilité de jouer en D2/D3 pour les meilleurs profils (contactez Pierre-Antoine SIMONNEAU)

Pour tout savoir sur nos sections sportives scolaires et accéder à notre plaquette, cliquez ici

https://les-ours-de-villard.kalisport.com/section-sportive

