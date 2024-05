Mineur U17/U20 Elite : Villard de Lans U20 (Les Ours) Hockey sur glace - Villard U20 Elite recrute joueurs 2004 et 2006 Le club des Ours de Villard recrute des joueurs nés entre 2004 et 2006 pour son équipe U20 Élite 2024/2025 Source : Annonce de Villard de lans U20 Elite La rédaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 06/05/2024 à 17:30 Tweeter Vous souhaitez rejoindre une structure historique de haut niveau et participer au championnat des structures CES ?

Contactez Pierre-Antoine SIMONNEAU , manager général et entraîneur U20,



au

06 62 04 30 12



ou

par mail à

pilou97@hotmail.com auoupar mail à

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet



https://les-ours-de-villard.com/



