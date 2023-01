Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Tipos Extraliga Hockey sur glace - Winter Classic : Le Dukla fait la loi Le Dukla Trenčín remporte le premier match du Winter Classic hier soir face à Zvolen Source : hockeyslovakia.sk Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 15/01/2023 à 10:37 Tweeter Dukla Trenčín - HKM Zvolen : 2-1 (1-0, 0-0, 1-1)

Photographe : TASR Le Dukla Trenčín domine Zvolen au Winter Classic

Le club de l'armée démarre mieux et obtient un rapide premier powerplay. Čacho fonce au but mais Trenčan le harponne et repousse le palet, Petráš qui suit, propulse au fond le rebond et ouvre la marque après à peine 2'43 de jeu (1-0).

Le Dukla force pour doubler la mise sans succès. Zvolen inverse progressivement la tendance mais malgré de bonnes tentatives ne peut déjouer Durný En match avancé de la 34ème journée, le Dukla affrontait le HKM dans une classique hivernale dans le stade Tehlené Pole de Bratislava transformé pour le week end en patinoire et devant plus de 7700 spectateurs.Le club de l'armée démarre mieux et obtient un rapide premier powerplay.fonce au but maisle harponne et repousse le palet,qui suit, propulse au fond le rebond et ouvre la marque après à peine 2'43 de jeuLe Dukla force pour doubler la mise sans succès. Zvolen inverse progressivement la tendance mais malgré de bonnes tentatives ne peut déjouer Les militaires restent les plus dangereux dans ce premier tiers comme sur le break solitaire de Kra j čovič qui voit son lancer détourné par le portier des chevaliers. Les grenats poussent pour doubler la mise en powerplay mais se font contrer par Marcinek parti complètement seul en break mais qui pert son duel.

Le début du deuxième tiers voit toujours Trenčín dominer le jeu sans parvenir à creuser son avance. Une faute de 2+2 permet au HKM d'inverser la tendance et de tenter sa chance, sans résultat. Le match se tend, les pénalités pleuvent et une bagarre éclate même.

Au début du dernier tiers, un contre solitaire de Zvolen finit enfin par porter ses fruits. Messner lance Hecl parti à toute allure dans le dos de la défense parvient à fusiller Durný et égalise (1-1).

Le match s'équilibre et les banderilles sont lancées de part et d'autres. Flick parti en contre sur le côté gauche, arrivé dans le cercle il envoie un puissant lancer qui passe sous le bras du portier visiteur (2-1).

Zvolen pousse pour revenir en vain. En fin de tiers, les chevaliers sortent leur gardien et assiègent le château de Trenčín. Petráš lance depuis la bleue en direction de la cage vide mais le puck frôle le montant. Le HKM ne reviendra pas, la victoire revient au Dukla qui prend la huitième place au classement. Zvolen reste leader mais avec deux matchs de plus que le Slovan qui joue ce soir dans un second Winter Classic slovaque face à son éternel rival de Košice.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Roman Durný

** : Robert Flick

* : Radovan Bondra



Résumé vidéo (en slovaque) de la rencontre :

© 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur