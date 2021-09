Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey dans le Monde Hockey sur glace - Znarok revient à la tête de la Sbornaya Nouveau coach pour l'équipe nationale russe Source : Média Sports Loisirs Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 24/09/2021 à 17:48 Tweeter allhockey.ru Znarok revient à la tête de la Sbornaya

La Fédération de Hockey de Russie (FHR) a changé d'entraîneur, Bragin celui de SKA Saint-Pétersbourg, a été congédié. Il sera remplacé par Oleg Znarok, le sorcier moustachu bien connu du système russe. Il a remporté deux Coupe Gagarine à la tête du Dynamo Moscou en 2012 et 2013, atteint la finale avec le HK MVD Balashikha en 2011. Il a déjà entraîné la sélection nationale entre 2014 et 2018 il a remporté le championnat du monde avec la Russie en 2014, la médaille d'argent en 2015 et le bronze en 2016 et 2018. Il a surtout mené l'équipe russe au titre olympique en 2018.











