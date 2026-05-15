Hockey sur glace - Championnats du monde
Championnat du monde 2026
Programme, articles, rÃ©sumÃ©s vidÃ©o, classements et rÃ©sultats du championnat du monde de hockey sur glace, Ã©dition 2026 en Suisse Ã Fribourg et Ã Zurich
Suisse, Hockey Hebdo
la rÃ©daction le 15/05/2026 à 07:00
Classement Groupe A Zurich
Classement Groupe B Fribourg
Tour préliminaire
Phases finales
Classement Groupe A Zurich
#
Equipe
MJ
V
VOT
DOT
D
BP
BC
+/-
Pts
1
Allemagne (GER)
0
0
0
0
0
0
0
+0
0
2
Autriche (AUT)
0
0
0
0
0
0
0
+0
0
3
Etats Unis d'Amérique (USA)
0
0
0
0
0
0
0
+0
0
4
Finlande (FIN)
0
0
0
0
0
0
0
+0
0
5
Grande Bretagne (GBR)
0
0
0
0
0
0
0
+0
0
6
Hongrie (HUN)
0
0
0
0
0
0
0
+0
0
7
Lettonie (LAT)
0
0
0
0
0
0
0
+0
0
8
Suisse (SUI)
0
0
0
0
0
0
0
+0
0
Classement Groupe B Fribourg
#
Equipe
MJ
V
VOT
DOT
D
BP
BC
+/-
Pts
1
Canada (CAN)
0
0
0
0
0
0
0
+0
0
2
Danemark (DEN)
0
0
0
0
0
0
0
+0
0
3
Italie (ITA)
0
0
0
0
0
0
0
+0
0
4
Norvège (NOR)
0
0
0
0
0
0
0
+0
0
5
République Tchèque (CZE)
0
0
0
0
0
0
0
+0
0
6
Slovaquie (SVK)
0
0
0
0
0
0
0
+0
0
7
Slovenie (SLO)
0
0
0
0
0
0
0
+0
0
8
Suède (SWE)
0
0
0
0
0
0
0
+0
0
Tour préliminaire
Date
Heure
Groupe
Domicile
Score
Visiteur
Info
15/05/2026
16:20
Groupe A Zurich
Finlande (FIN)
—
Allemagne (GER)
15/05/2026
16:20
Groupe B Fribourg
Canada (CAN)
—
Suède (SWE)
15/05/2026
20:20
Groupe A Zurich
Etats Unis d'Amérique (USA)
—
Suisse (SUI)
15/05/2026
20:20
Groupe B Fribourg
République Tchèque (CZE)
—
Danemark (DEN)
16/05/2026
12:20
Groupe A Zurich
Grande Bretagne (GBR)
—
Autriche (AUT)
16/05/2026
12:20
Groupe B Fribourg
Slovaquie (SVK)
—
Norvège (NOR)
16/05/2026
16:20
Groupe A Zurich
Hongrie (HUN)
—
Finlande (FIN)
16/05/2026
16:20
Groupe B Fribourg
Italie (ITA)
—
Canada (CAN)
16/05/2026
20:20
Groupe A Zurich
Suisse (SUI)
—
Lettonie (LAT)
16/05/2026
20:20
Groupe B Fribourg
Slovenie (SLO)
—
République Tchèque (CZE)
17/05/2026
12:20
Groupe A Zurich
Grande Bretagne (GBR)
—
Etats Unis d'Amérique (USA)
17/05/2026
12:20
Groupe B Fribourg
Italie (ITA)
—
Slovaquie (SVK)
17/05/2026
16:20
Groupe A Zurich
Autriche (AUT)
—
Hongrie (HUN)
17/05/2026
16:20
Groupe B Fribourg
Danemark (DEN)
—
Suède (SWE)
17/05/2026
20:20
Groupe A Zurich
Allemagne (GER)
—
Lettonie (LAT)
17/05/2026
20:20
Groupe B Fribourg
Norvège (NOR)
—
Slovenie (SLO)
18/05/2026
16:20
Groupe A Zurich
Finlande (FIN)
—
Etats Unis d'Amérique (USA)
18/05/2026
16:20
Groupe B Fribourg
Canada (CAN)
—
Danemark (DEN)
18/05/2026
20:20
Groupe A Zurich
Allemagne (GER)
—
Suisse (SUI)
18/05/2026
20:20
Groupe B Fribourg
Suède (SWE)
—
République Tchèque (CZE)
19/05/2026
16:20
Groupe A Zurich
Lettonie (LAT)
—
Autriche (AUT)
19/05/2026
16:20
Groupe B Fribourg
Italie (ITA)
—
Norvège (NOR)
19/05/2026
20:20
Groupe A Zurich
Hongrie (HUN)
—
Grande Bretagne (GBR)
19/05/2026
20:20
Groupe B Fribourg
Slovenie (SLO)
—
Slovaquie (SVK)
20/05/2026
16:20
Groupe A Zurich
Autriche (AUT)
—
Suisse (SUI)
20/05/2026
16:20
Groupe B Fribourg
République Tchèque (CZE)
—
Italie (ITA)
20/05/2026
20:20
Groupe A Zurich
Etats Unis d'Amérique (USA)
—
Allemagne (GER)
20/05/2026
20:20
Groupe B Fribourg
Suède (SWE)
—
Slovenie (SLO)
21/05/2026
16:20
Groupe A Zurich
Lettonie (LAT)
—
Finlande (FIN)
21/05/2026
16:20
Groupe B Fribourg
Canada (CAN)
—
Norvège (NOR)
21/05/2026
20:20
Groupe A Zurich
Suisse (SUI)
—
Grande Bretagne (GBR)
21/05/2026
20:20
Groupe B Fribourg
Danemark (DEN)
—
Slovaquie (SVK)
22/05/2026
16:20
Groupe A Zurich
Allemagne (GER)
—
Hongrie (HUN)
22/05/2026
16:20
Groupe B Fribourg
Canada (CAN)
—
Slovenie (SLO)
22/05/2026
20:20
Groupe A Zurich
Finlande (FIN)
—
Grande Bretagne (GBR)
22/05/2026
20:20
Groupe B Fribourg
Suède (SWE)
—
Italie (ITA)
23/05/2026
12:20
Groupe A Zurich
Lettonie (LAT)
—
Etats Unis d'Amérique (USA)
23/05/2026
12:20
Groupe B Fribourg
Danemark (DEN)
—
Slovenie (SLO)
23/05/2026
16:20
Groupe A Zurich
Suisse (SUI)
—
Hongrie (HUN)
23/05/2026
16:20
Groupe B Fribourg
Slovaquie (SVK)
—
République Tchèque (CZE)
23/05/2026
20:20
Groupe A Zurich
Autriche (AUT)
—
Allemagne (GER)
23/05/2026
20:20
Groupe B Fribourg
Norvège (NOR)
—
Suède (SWE)
24/05/2026
16:20
Groupe A Zurich
Grande Bretagne (GBR)
—
Lettonie (LAT)
24/05/2026
16:20
Groupe B Fribourg
Danemark (DEN)
—
Italie (ITA)
24/05/2026
20:20
Groupe A Zurich
Finlande (FIN)
—
Autriche (AUT)
24/05/2026
20:20
Groupe B Fribourg
Slovaquie (SVK)
—
Canada (CAN)
25/05/2026
16:20
Groupe B Fribourg
République Tchèque (CZE)
—
Norvège (NOR)
25/05/2026
16:20
Groupe A Zurich
Etats Unis d'Amérique (USA)
—
Hongrie (HUN)
25/05/2026
16:20
Groupe A Zurich
Allemagne (GER)
—
Grande Bretagne (GBR)
25/05/2026
20:20
Groupe B Fribourg
Slovenie (SLO)
—
Italie (ITA)
26/05/2026
12:20
Groupe A Zurich
Hongrie (HUN)
—
Lettonie (LAT)
26/05/2026
12:20
Groupe B Fribourg
Norvège (NOR)
—
Danemark (DEN)
26/05/2026
16:20
Groupe A Zurich
Etats Unis d'Amérique (USA)
—
Autriche (AUT)
26/05/2026
16:20
Groupe B Fribourg
Suède (SWE)
—
Slovaquie (SVK)
26/05/2026
20:20
Groupe A Zurich
Suisse (SUI)
—
Finlande (FIN)
26/05/2026
20:20
Groupe B Fribourg
République Tchèque (CZE)
—
Canada (CAN)
Phases finales
Tour
Date
Heure
Domicile
Score
Visiteur
Info
Quart de finale
28/05/2026
16:20
A déterminer
—
A déterminer
Quart de finale
28/05/2026
16:20
A déterminer
—
A déterminer
Quart de finale
28/05/2026
20:20
A déterminer
—
A déterminer
Quart de finale
28/05/2026
20:20
A déterminer
—
A déterminer
Demi-finale
30/05/2026
15:20
A déterminer
—
A déterminer
Demi-finale
30/05/2026
20:00
A déterminer
—
A déterminer
Match pour la 3e place
31/05/2026
15:30
A déterminer
—
A déterminer
Finale
31/05/2026
20:20
A déterminer
—
A déterminer
