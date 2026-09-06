Grenoble déçoit à domicile contre Anglet.

photo : Jean-Christophe Salomé

photo: Jean-Christophe Salomé

photo : Delphine Verdonnet

photo : Delphine Verdonnet

photo : Jean-Christophe Salomé

Grenoble a du mal à se mettre en route laissant les basques lancer les premiers d’abord à coté puis bien stoppé par Kooy. Il faut 3 minutes aux locaux pour entrer enfin en zone offensive, provoquer la faute et s’offrir un jeu de puissance . Malgré une belle présence, Bachelet bien décalé par Auvitu trouve le gardien ; Sarliève, Boivin puis Noël ne font pas mieux. Les grenoblois se font surprendre lors de la sortie de prison, Kazarine est bien lancé mais perd son duel face à Kooy. Grenoble conserve bien le palet, tente tant bien que mal de construire mais lance trop peu malgré quelques jolis mouvements. Anglet hérite à son tour d’une supériorité numérique, l’installe bien mais ne tir pas une seul fois. Pire, le second bloc perd le palet Grenoble contre à 2 contre 1 mais Dair fait obstruction et sabote cette occasion offrant alors 30’’ de double supériorité. Cette faute stupide sera sans conséquence, Anglet est incapable de perturber la défense.. Les trous dans la défense se multiplient en fin de tiers Kulbis-Marino récupère plein centre mais Kooy dévie du bouclier. Dair essaye de se racheter en fin de tiers mais trouve la botte de Grande, les locaux insistent en zone offensive en fin de tiers mais manquent de précision.Le lancer de Windlert en début de seconde période est un peu faible pour espérer surprendre le portier. Anglet presse alors plus haut gênant les sorties de zones des isérois. En contre Brown trouve la botte de Kooy, Baron est au rebond mais Kooy fait le double arrêt. Grenoble obtient une nouvelle supériorité numérique mais est incapable de s’installer et Grande passe 2 minutes bien tranquilles. Ce tiers devient ennuyant, la mi match est passée et malgré enfin une longue présence en zone offensive, les tirs à la cage n’arrivent pas. On dirait que Grenoble n’ose pas, il n’y a aucun trafic devant le gardien. Anglet arrive à surprendre avec quelques contres mais Kooy veille. La sirène retenti pour la fin de ce tiers très pauvre et triste avec 6 tirs pour Anglet et seulement 3 pour les locaux !Il y a du avoir une mise au point dans le vestiaire puisque les grenoblois reviennent très vite au score.. Treille seul devant Grande fait la toupie mais ne le surprend pas. Kulbis-Marino arrête Dair genou contre genou semble t’il. Le grenoblois rentre au vestiaire sur une jambe, espérons que ce ne soit pas trop grave. Entre temps les zébrés analysent la vidéo et condamnent le fautif d’une 5+20. L’occasion est belle pour Grenoble de prendre le large. Grande va devenir le cauchemar de Treille car il arrête ses nombreuses tentatives. Le jeu de puissance est bien installé, mais tout cela manque de rapidité. Noël arrive de son camp, passe la bleue, lance entre les jambières de Grande mais la joie de cette égalisation est de courte durée. Le banc demande l’arbitrage vidéo pour hors-jeu et a gain de cause. Anglet se sort de ses 5 minutes d’infériorité, les lancers grenoblois n’étaient pas assez fort ni bien placés pour tromper la vigilance de Grande qui fait une partie sérieuse. La sortie de son homologue à 2 minutes du terme lui permet encore de s’exprimer.La prolongation à 3 contre 3 ne dure pas longtemps,Les Grenoblois n’ont pas convaincu ce soir, incapables de créer du jeu et trop hésitants à lancer à la cage. A dix jours de la reprise du championnat face à Angers, prétendant au titre, on a de quoi être inquiet avec ce manque terrible de repères et d’automatismes après un mois de glace et 5 rencontres amicales. Juha Juujärvi nous promettait un jeu offensif, agressif et rapide avec des présences courtes… on attend toujours.Anglet a proposé un jeu très solide défensivement, notamment lors des nombreuses minutes (une dizaine) passées en infériorité sans encaisser un but (sauf l’égalisation finale avec la sortie de Kooy). Grande a assuré l’essentiel devant sa cage. Même si il a eu peu de lancers, il a su rassurer les siens dans les moments difficiles du 3e tiers. On verra ce que peut montrer cette équipe sur la saison.