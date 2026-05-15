Hockey sur glace - Championnats du monde
Mondial 2026 - RÃ©sultats 2Ã¨me journÃ©e et Classements
Programme, articles, rÃ©sumÃ©s vidÃ©o, classements et rÃ©sultats du championnat du monde de hockey sur glace, Ã©dition 2026 en Suisse Ã Fribourg et Ã Zurich
Suisse, Hockey Hebdo
la rÃ©daction le 17/05/2026 à 06:22
Classement Groupe A Zurich
Classement Groupe B Fribourg
Tour préliminaire
Phases finales
Classement Groupe A Zurich
#
Equipe
MJ
V
VOT
DOT
D
BP
BC
+/-
Pts
1
Finlande (FIN)
2
2
0
0
0
7
2
+5
6
2
Suisse (SUI)
2
2
0
0
0
7
3
+4
6
3
Autriche (AUT)
1
1
0
0
0
5
2
+3
3
4
Lettonie (LAT)
1
0
0
0
1
2
4
-2
0
5
Allemagne (GER)
1
0
0
0
1
1
3
-2
0
6
Etats Unis d'Amérique (USA)
1
0
0
0
1
1
3
-2
0
7
Grande Bretagne (GBR)
1
0
0
0
1
2
5
-3
0
8
Hongrie (HUN)
1
0
0
0
1
1
4
-3
0
Classement Groupe B Fribourg
#
Equipe
MJ
V
VOT
DOT
D
BP
BC
+/-
Pts
1
Canada (CAN)
2
2
0
0
0
11
3
+8
6
2
République Tchèque (CZE)
2
1
0
1
0
6
4
+2
4
3
Slovaquie (SVK)
1
1
0
0
0
2
1
+1
3
4
Slovenie (SLO)
1
0
1
0
0
3
2
+1
2
5
Norvège (NOR)
1
0
0
0
1
1
2
-1
0
6
Suède (SWE)
1
0
0
0
1
3
5
-2
0
7
Danemark (DEN)
1
0
0
0
1
1
4
-3
0
8
Italie (ITA)
1
0
0
0
1
0
6
-6
0
Tour préliminaire
Date
Heure
Groupe
Domicile
Score
Visiteur
Info
15/05/2026
16:20
Groupe A Zurich
Finlande (FIN)
3 – 1
Allemagne (GER)
Vidéo
15/05/2026
16:20
Groupe B Fribourg
Canada (CAN)
5 – 3
Suède (SWE)
Vidéo
15/05/2026
20:20
Groupe A Zurich
Etats Unis d'Amérique (USA)
1 – 3
Suisse (SUI)
Vidéo
15/05/2026
20:20
Groupe B Fribourg
République Tchèque (CZE)
4 – 1
Danemark (DEN)
Vidéo
16/05/2026
12:20
Groupe A Zurich
Grande Bretagne (GBR)
2 – 5
Autriche (AUT)
Vidéo
16/05/2026
12:20
Groupe B Fribourg
Slovaquie (SVK)
2 – 1
Norvège (NOR)
Vidéo
16/05/2026
16:20
Groupe A Zurich
Hongrie (HUN)
1 – 4
Finlande (FIN)
Vidéo
16/05/2026
16:20
Groupe B Fribourg
Italie (ITA)
0 – 6
Canada (CAN)
Vidéo
16/05/2026
20:20
Groupe A Zurich
Suisse (SUI)
4 – 2
Lettonie (LAT)
Vidéo
16/05/2026
20:20
Groupe B Fribourg
Slovenie (SLO)
3 – 2
Pr
République Tchèque (CZE)
Vidéo
17/05/2026
12:20
Groupe A Zurich
Grande Bretagne (GBR)
—
Etats Unis d'Amérique (USA)
17/05/2026
12:20
Groupe B Fribourg
Italie (ITA)
—
Slovaquie (SVK)
17/05/2026
16:20
Groupe A Zurich
Autriche (AUT)
—
Hongrie (HUN)
17/05/2026
16:20
Groupe B Fribourg
Danemark (DEN)
—
Suède (SWE)
17/05/2026
20:20
Groupe A Zurich
Allemagne (GER)
—
Lettonie (LAT)
17/05/2026
20:20
Groupe B Fribourg
Norvège (NOR)
—
Slovenie (SLO)
18/05/2026
16:20
Groupe A Zurich
Finlande (FIN)
—
Etats Unis d'Amérique (USA)
18/05/2026
16:20
Groupe B Fribourg
Canada (CAN)
—
Danemark (DEN)
18/05/2026
20:20
Groupe A Zurich
Allemagne (GER)
—
Suisse (SUI)
18/05/2026
20:20
Groupe B Fribourg
Suède (SWE)
—
République Tchèque (CZE)
19/05/2026
16:20
Groupe A Zurich
Lettonie (LAT)
—
Autriche (AUT)
19/05/2026
16:20
Groupe B Fribourg
Italie (ITA)
—
Norvège (NOR)
19/05/2026
20:20
Groupe A Zurich
Hongrie (HUN)
—
Grande Bretagne (GBR)
19/05/2026
20:20
Groupe B Fribourg
Slovenie (SLO)
—
Slovaquie (SVK)
20/05/2026
16:20
Groupe A Zurich
Autriche (AUT)
—
Suisse (SUI)
20/05/2026
16:20
Groupe B Fribourg
République Tchèque (CZE)
—
Italie (ITA)
20/05/2026
20:20
Groupe A Zurich
Etats Unis d'Amérique (USA)
—
Allemagne (GER)
20/05/2026
20:20
Groupe B Fribourg
Suède (SWE)
—
Slovenie (SLO)
21/05/2026
16:20
Groupe A Zurich
Lettonie (LAT)
—
Finlande (FIN)
21/05/2026
16:20
Groupe B Fribourg
Canada (CAN)
—
Norvège (NOR)
21/05/2026
20:20
Groupe A Zurich
Suisse (SUI)
—
Grande Bretagne (GBR)
21/05/2026
20:20
Groupe B Fribourg
Danemark (DEN)
—
Slovaquie (SVK)
22/05/2026
16:20
Groupe A Zurich
Allemagne (GER)
—
Hongrie (HUN)
22/05/2026
16:20
Groupe B Fribourg
Canada (CAN)
—
Slovenie (SLO)
22/05/2026
20:20
Groupe A Zurich
Finlande (FIN)
—
Grande Bretagne (GBR)
22/05/2026
20:20
Groupe B Fribourg
Suède (SWE)
—
Italie (ITA)
23/05/2026
12:20
Groupe A Zurich
Lettonie (LAT)
—
Etats Unis d'Amérique (USA)
23/05/2026
12:20
Groupe B Fribourg
Danemark (DEN)
—
Slovenie (SLO)
23/05/2026
16:20
Groupe A Zurich
Suisse (SUI)
—
Hongrie (HUN)
23/05/2026
16:20
Groupe B Fribourg
Slovaquie (SVK)
—
République Tchèque (CZE)
23/05/2026
20:20
Groupe A Zurich
Autriche (AUT)
—
Allemagne (GER)
23/05/2026
20:20
Groupe B Fribourg
Norvège (NOR)
—
Suède (SWE)
24/05/2026
16:20
Groupe A Zurich
Grande Bretagne (GBR)
—
Lettonie (LAT)
24/05/2026
16:20
Groupe B Fribourg
Danemark (DEN)
—
Italie (ITA)
24/05/2026
20:20
Groupe A Zurich
Finlande (FIN)
—
Autriche (AUT)
24/05/2026
20:20
Groupe B Fribourg
Slovaquie (SVK)
—
Canada (CAN)
25/05/2026
16:20
Groupe B Fribourg
République Tchèque (CZE)
—
Norvège (NOR)
25/05/2026
16:20
Groupe A Zurich
Etats Unis d'Amérique (USA)
—
Hongrie (HUN)
25/05/2026
16:20
Groupe A Zurich
Allemagne (GER)
—
Grande Bretagne (GBR)
25/05/2026
20:20
Groupe B Fribourg
Slovenie (SLO)
—
Italie (ITA)
26/05/2026
12:20
Groupe A Zurich
Hongrie (HUN)
—
Lettonie (LAT)
26/05/2026
12:20
Groupe B Fribourg
Norvège (NOR)
—
Danemark (DEN)
26/05/2026
16:20
Groupe A Zurich
Etats Unis d'Amérique (USA)
—
Autriche (AUT)
26/05/2026
16:20
Groupe B Fribourg
Suède (SWE)
—
Slovaquie (SVK)
26/05/2026
20:20
Groupe A Zurich
Suisse (SUI)
—
Finlande (FIN)
26/05/2026
20:20
Groupe B Fribourg
République Tchèque (CZE)
—
Canada (CAN)
Phases finales
Tour
Date
Heure
Domicile
Score
Visiteur
Info
Quart de finale
28/05/2026
16:20
A déterminer
—
A déterminer
Quart de finale
28/05/2026
16:20
A déterminer
—
A déterminer
Quart de finale
28/05/2026
20:20
A déterminer
—
A déterminer
Quart de finale
28/05/2026
20:20
A déterminer
—
A déterminer
Demi-finale
30/05/2026
15:20
A déterminer
—
A déterminer
Demi-finale
30/05/2026
20:00
A déterminer
—
A déterminer
Match pour la 3e place
31/05/2026
15:30
A déterminer
—
A déterminer
Finale
31/05/2026
20:20
A déterminer
—
A déterminer
