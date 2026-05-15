Hockey sur glace - Championnats du monde
Mondial 2026 - RÃ©sultats 7Ã¨me journÃ©e et Classements
 
Programme, articles, rÃ©sumÃ©s vidÃ©o, classements et rÃ©sultats du championnat du monde de hockey sur glace, Ã©dition 2026 en Suisse Ã  Fribourg et Ã  Zurich
 
Suisse, Hockey Hebdo la rÃ©daction le 23/05/2026 à 04:36

Classement Groupe A ZurichClassement Groupe B FribourgTour préliminairePhases finales

Classement Groupe A Zurich

# Equipe MJ V VOT DOT D BP BC +/- Pts
1 Suisse (SUI)Suisse (SUI) 5 5 0 0 0 26 5 +21 15
2 Finlande (FIN)Finlande (FIN) 5 5 0 0 0 24 5 +19 15
3 Autriche (AUT)Autriche (AUT) 4 3 0 0 1 12 14 -2 9
4 Etats Unis d'AmÃ©rique (USA)Etats Unis d'Amérique (USA) 4 1 1 0 2 12 13 -1 5
5 Allemagne (GER)Allemagne (GER) 5 1 0 1 3 11 17 -6 4
6 Hongrie (HUN)Hongrie (HUN) 4 1 0 0 3 10 14 -4 3
7 Lettonie (LAT)Lettonie (LAT) 4 1 0 0 3 6 14 -8 3
8 Grande Bretagne (GBR)Grande Bretagne (GBR) 5 0 0 0 5 4 23 -19 0

Classement Groupe B Fribourg

# Equipe MJ V VOT DOT D BP BC +/- Pts
1 Canada (CAN)Canada (CAN) 5 4 1 0 0 25 10 +15 14
2 Slovaquie (SVK)Slovaquie (SVK) 4 3 1 0 0 16 7 +9 11
3 RÃ©publique TchÃ¨que (CZE)République Tchèque (CZE) 4 3 0 1 0 13 8 +5 10
4 SuÃ¨de (SWE)Suède (SWE) 5 3 0 0 2 21 11 +10 9
5 NorvÃ¨ge (NOR)Norvège (NOR) 4 2 0 1 1 14 8 +6 7
6 Slovenie (SLO)Slovenie (SLO) 5 0 1 1 3 8 20 -12 3
7 Danemark (DEN)Danemark (DEN) 4 0 0 0 4 5 20 -15 0
8 Italie (ITA)Italie (ITA) 5 0 0 0 5 2 20 -18 0

Tour préliminaire

Date Heure Groupe Domicile Score Visiteur Info
15/05/2026 16:20 Groupe A Zurich Finlande (FIN)Finlande (FIN) 3 – 1 Allemagne (GER)Allemagne (GER) Vidéo
15/05/2026 16:20 Groupe B Fribourg Canada (CAN)Canada (CAN) 5 – 3 SuÃ¨de (SWE)Suède (SWE) Vidéo
15/05/2026 20:20 Groupe A Zurich Etats Unis d'Amérique (USA)Etats Unis d'AmÃ©rique (USA) 1 – 3 Suisse (SUI)Suisse (SUI) Vidéo
15/05/2026 20:20 Groupe B Fribourg République Tchèque (CZE)RÃ©publique TchÃ¨que (CZE) 4 – 1 Danemark (DEN)Danemark (DEN) Vidéo
16/05/2026 12:20 Groupe A Zurich Grande Bretagne (GBR)Grande Bretagne (GBR) 2 – 5 Autriche (AUT)Autriche (AUT) Vidéo
16/05/2026 12:20 Groupe B Fribourg Slovaquie (SVK)Slovaquie (SVK) 2 – 1 NorvÃ¨ge (NOR)Norvège (NOR) Vidéo
16/05/2026 16:20 Groupe A Zurich Hongrie (HUN)Hongrie (HUN) 1 – 4 Finlande (FIN)Finlande (FIN) Vidéo
16/05/2026 16:20 Groupe B Fribourg Italie (ITA)Italie (ITA) 0 – 6 Canada (CAN)Canada (CAN) Vidéo
16/05/2026 20:20 Groupe A Zurich Suisse (SUI)Suisse (SUI) 4 – 2 Lettonie (LAT)Lettonie (LAT) Vidéo
16/05/2026 20:20 Groupe B Fribourg Slovenie (SLO)Slovenie (SLO) 3 – 2
Pr		 RÃ©publique TchÃ¨que (CZE)République Tchèque (CZE) Vidéo
17/05/2026 12:20 Groupe A Zurich Grande Bretagne (GBR)Grande Bretagne (GBR) 1 – 5 Etats Unis d'AmÃ©rique (USA)Etats Unis d'Amérique (USA) Vidéo
17/05/2026 12:20 Groupe B Fribourg Italie (ITA)Italie (ITA) 1 – 4 Slovaquie (SVK)Slovaquie (SVK) Vidéo
17/05/2026 16:20 Groupe A Zurich Autriche (AUT)Autriche (AUT) 4 – 2 Hongrie (HUN)Hongrie (HUN) Vidéo
17/05/2026 16:20 Groupe B Fribourg Danemark (DEN)Danemark (DEN) 2 – 6 SuÃ¨de (SWE)Suède (SWE) Vidéo
17/05/2026 20:20 Groupe A Zurich Allemagne (GER)Allemagne (GER) 0 – 2 Lettonie (LAT)Lettonie (LAT) Vidéo
17/05/2026 20:20 Groupe B Fribourg Norvège (NOR)NorvÃ¨ge (NOR) 4 – 0 Slovenie (SLO)Slovenie (SLO) Vidéo
18/05/2026 16:20 Groupe A Zurich Finlande (FIN)Finlande (FIN) 6 – 2 Etats Unis d'AmÃ©rique (USA)Etats Unis d'Amérique (USA) Vidéo
18/05/2026 16:20 Groupe B Fribourg Canada (CAN)Canada (CAN) 5 – 1 Danemark (DEN)Danemark (DEN) Vidéo
18/05/2026 20:20 Groupe A Zurich Allemagne (GER)Allemagne (GER) 1 – 6 Suisse (SUI)Suisse (SUI) Vidéo
18/05/2026 20:20 Groupe B Fribourg Suède (SWE)SuÃ¨de (SWE) 3 – 4 RÃ©publique TchÃ¨que (CZE)République Tchèque (CZE) Vidéo
19/05/2026 16:20 Groupe A Zurich Lettonie (LAT)Lettonie (LAT) 1 – 3 Autriche (AUT)Autriche (AUT) Vidéo
19/05/2026 16:20 Groupe B Fribourg Italie (ITA)Italie (ITA) 0 – 4 NorvÃ¨ge (NOR)Norvège (NOR) Vidéo
19/05/2026 20:20 Groupe A Zurich Hongrie (HUN)Hongrie (HUN) 5 – 0 Grande Bretagne (GBR)Grande Bretagne (GBR) Vidéo
19/05/2026 20:20 Groupe B Fribourg Slovenie (SLO)Slovenie (SLO) 4 – 5
TaB		 Slovaquie (SVK)Slovaquie (SVK) Vidéo
20/05/2026 16:20 Groupe A Zurich Autriche (AUT)Autriche (AUT) 0 – 9 Suisse (SUI)Suisse (SUI) Vidéo
20/05/2026 16:20 Groupe B Fribourg République Tchèque (CZE)RÃ©publique TchÃ¨que (CZE) 3 – 1 Italie (ITA)Italie (ITA) Vidéo
20/05/2026 20:20 Groupe A Zurich Etats Unis d'Amérique (USA)Etats Unis d'AmÃ©rique (USA) 4 – 3
TaB		 Allemagne (GER)Allemagne (GER) Vidéo
20/05/2026 20:20 Groupe B Fribourg Suède (SWE)SuÃ¨de (SWE) 6 – 0 Slovenie (SLO)Slovenie (SLO) Vidéo
21/05/2026 16:20 Groupe A Zurich Lettonie (LAT)Lettonie (LAT) 1 – 7 Finlande (FIN)Finlande (FIN) Vidéo
21/05/2026 16:20 Groupe B Fribourg Canada (CAN)Canada (CAN) 6 – 5
Pr		 NorvÃ¨ge (NOR)Norvège (NOR) Vidéo
21/05/2026 20:20 Groupe A Zurich Suisse (SUI)Suisse (SUI) 4 – 1 Grande Bretagne (GBR)Grande Bretagne (GBR) Vidéo
21/05/2026 20:20 Groupe B Fribourg Danemark (DEN)Danemark (DEN) 1 – 5 Slovaquie (SVK)Slovaquie (SVK) Vidéo
22/05/2026 16:20 Groupe A Zurich Allemagne (GER)Allemagne (GER) 6 – 2 Hongrie (HUN)Hongrie (HUN) Vidéo
22/05/2026 16:20 Groupe B Fribourg Canada (CAN)Canada (CAN) 3 – 1 Slovenie (SLO)Slovenie (SLO) Vidéo
22/05/2026 20:20 Groupe A Zurich Finlande (FIN)Finlande (FIN) 4 – 0 Grande Bretagne (GBR)Grande Bretagne (GBR)  
22/05/2026 20:20 Groupe B Fribourg Suède (SWE)SuÃ¨de (SWE) 3 – 0 Italie (ITA)Italie (ITA)  
23/05/2026 12:20 Groupe A Zurich Lettonie (LAT)Lettonie (LAT) Etats Unis d'AmÃ©rique (USA)Etats Unis d'Amérique (USA)  
23/05/2026 12:20 Groupe B Fribourg Danemark (DEN)Danemark (DEN) Slovenie (SLO)Slovenie (SLO)  
23/05/2026 16:20 Groupe A Zurich Suisse (SUI)Suisse (SUI) Hongrie (HUN)Hongrie (HUN)  
23/05/2026 16:20 Groupe B Fribourg Slovaquie (SVK)Slovaquie (SVK) RÃ©publique TchÃ¨que (CZE)République Tchèque (CZE)  
23/05/2026 20:20 Groupe A Zurich Autriche (AUT)Autriche (AUT) Allemagne (GER)Allemagne (GER)  
23/05/2026 20:20 Groupe B Fribourg Norvège (NOR)NorvÃ¨ge (NOR) SuÃ¨de (SWE)Suède (SWE)  
24/05/2026 16:20 Groupe A Zurich Grande Bretagne (GBR)Grande Bretagne (GBR) Lettonie (LAT)Lettonie (LAT)  
24/05/2026 16:20 Groupe B Fribourg Danemark (DEN)Danemark (DEN) Italie (ITA)Italie (ITA)  
24/05/2026 20:20 Groupe A Zurich Finlande (FIN)Finlande (FIN) Autriche (AUT)Autriche (AUT)  
24/05/2026 20:20 Groupe B Fribourg Slovaquie (SVK)Slovaquie (SVK) Canada (CAN)Canada (CAN)  
25/05/2026 16:20 Groupe B Fribourg République Tchèque (CZE)RÃ©publique TchÃ¨que (CZE) NorvÃ¨ge (NOR)Norvège (NOR)  
25/05/2026 16:20 Groupe A Zurich Etats Unis d'Amérique (USA)Etats Unis d'AmÃ©rique (USA) Hongrie (HUN)Hongrie (HUN)  
25/05/2026 16:20 Groupe A Zurich Allemagne (GER)Allemagne (GER) Grande Bretagne (GBR)Grande Bretagne (GBR)  
25/05/2026 20:20 Groupe B Fribourg Slovenie (SLO)Slovenie (SLO) Italie (ITA)Italie (ITA)  
26/05/2026 12:20 Groupe A Zurich Hongrie (HUN)Hongrie (HUN) Lettonie (LAT)Lettonie (LAT)  
26/05/2026 12:20 Groupe B Fribourg Norvège (NOR)NorvÃ¨ge (NOR) Danemark (DEN)Danemark (DEN)  
26/05/2026 16:20 Groupe A Zurich Etats Unis d'Amérique (USA)Etats Unis d'AmÃ©rique (USA) Autriche (AUT)Autriche (AUT)  
26/05/2026 16:20 Groupe B Fribourg Suède (SWE)SuÃ¨de (SWE) Slovaquie (SVK)Slovaquie (SVK)  
26/05/2026 20:20 Groupe A Zurich Suisse (SUI)Suisse (SUI) Finlande (FIN)Finlande (FIN)  
26/05/2026 20:20 Groupe B Fribourg République Tchèque (CZE)RÃ©publique TchÃ¨que (CZE) Canada (CAN)Canada (CAN)  

Phases finales

Tour Date Heure Domicile Score Visiteur Info
Quart de finale 28/05/2026 16:20 A déterminer A déterminer  
Quart de finale 28/05/2026 16:20 A déterminer A déterminer  
Quart de finale 28/05/2026 20:20 A déterminer A déterminer  
Quart de finale 28/05/2026 20:20 A déterminer A déterminer  
Demi-finale 30/05/2026 15:20 A déterminer A déterminer  
Demi-finale 30/05/2026 20:00 A déterminer A déterminer  
Match pour la 3e place 31/05/2026 15:30 A déterminer A déterminer  
Finale 31/05/2026 20:20 A déterminer A déterminer  
 
 
