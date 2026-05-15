Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Championnats du monde Mondial 2026 - RÃ©sultats de la 1Ã¨re journÃ©e Programme, articles, rÃ©sumÃ©s vidÃ©o, classements et rÃ©sultats du championnat du monde de hockey sur glace, Ã©dition 2026 en Suisse Ã Fribourg et Ã Zurich Suisse, Hockey Hebdo la rÃ©daction le 16/05/2026 à 08:43 Tweeter Classement Groupe A ZurichClassement Groupe B FribourgTour préliminairePhases finales Classement Groupe A Zurich # Equipe MJ V VOT DOT D BP BC +/- Pts 1 Autriche (AUT) 1 1 0 0 0 5 2 +3 3 2 Finlande (FIN) 1 1 0 0 0 3 1 +2 3 3 Suisse (SUI) 1 1 0 0 0 3 1 +2 3 4 Hongrie (HUN) 0 0 0 0 0 0 0 +0 0 5 Lettonie (LAT) 0 0 0 0 0 0 0 +0 0 6 Allemagne (GER) 1 0 0 0 1 1 3 -2 0 7 Etats Unis d'Amérique (USA) 1 0 0 0 1 1 3 -2 0 8 Grande Bretagne (GBR) 1 0 0 0 1 2 5 -3 0 Classement Groupe B Fribourg # Equipe MJ V VOT DOT D BP BC +/- Pts 1 République Tchèque (CZE) 1 1 0 0 0 4 1 +3 3 2 Canada (CAN) 1 1 0 0 0 5 3 +2 3 3 Slovaquie (SVK) 1 1 0 0 0 2 1 +1 3 4 Italie (ITA) 0 0 0 0 0 0 0 +0 0 5 Slovenie (SLO) 0 0 0 0 0 0 0 +0 0 6 Norvège (NOR) 1 0 0 0 1 1 2 -1 0 7 Suède (SWE) 1 0 0 0 1 3 5 -2 0 8 Danemark (DEN) 1 0 0 0 1 1 4 -3 0 Tour préliminaire Date Heure Groupe Domicile Score Visiteur Info 15/05/2026 16:20 Groupe A Zurich Finlande (FIN) 3 – 1 Allemagne (GER) Vidéo 15/05/2026 16:20 Groupe B Fribourg Canada (CAN) 5 – 3 Suède (SWE) Vidéo 15/05/2026 20:20 Groupe A Zurich Etats Unis d'Amérique (USA) 1 – 3 Suisse (SUI) Vidéo 15/05/2026 20:20 Groupe B Fribourg République Tchèque (CZE) 4 – 1 Danemark (DEN) Vidéo 16/05/2026 12:20 Groupe A Zurich Grande Bretagne (GBR) 2 – 5 Autriche (AUT) 16/05/2026 12:20 Groupe B Fribourg Slovaquie (SVK) 2 – 1 Norvège (NOR) 16/05/2026 16:20 Groupe A Zurich Hongrie (HUN) — Finlande (FIN) 16/05/2026 16:20 Groupe B Fribourg Italie (ITA) — Canada (CAN) 16/05/2026 20:20 Groupe A Zurich Suisse (SUI) — Lettonie (LAT) 16/05/2026 20:20 Groupe B Fribourg Slovenie (SLO) — République Tchèque (CZE) 17/05/2026 12:20 Groupe A Zurich Grande Bretagne (GBR) — Etats Unis d'Amérique (USA) 17/05/2026 12:20 Groupe B Fribourg Italie (ITA) — Slovaquie (SVK) 17/05/2026 16:20 Groupe A Zurich Autriche (AUT) — Hongrie (HUN) 17/05/2026 16:20 Groupe B Fribourg Danemark (DEN) — Suède (SWE) 17/05/2026 20:20 Groupe A Zurich Allemagne (GER) — Lettonie (LAT) 17/05/2026 20:20 Groupe B Fribourg Norvège (NOR) — Slovenie (SLO) 18/05/2026 16:20 Groupe A Zurich Finlande (FIN) — Etats Unis d'Amérique (USA) 18/05/2026 16:20 Groupe B Fribourg Canada (CAN) — Danemark (DEN) 18/05/2026 20:20 Groupe A Zurich Allemagne (GER) — Suisse (SUI) 18/05/2026 20:20 Groupe B Fribourg Suède (SWE) — République Tchèque (CZE) 19/05/2026 16:20 Groupe A Zurich Lettonie (LAT) — Autriche (AUT) 19/05/2026 16:20 Groupe B Fribourg Italie (ITA) — Norvège (NOR) 19/05/2026 20:20 Groupe A Zurich Hongrie (HUN) — Grande Bretagne (GBR) 19/05/2026 20:20 Groupe B Fribourg Slovenie (SLO) — Slovaquie (SVK) 20/05/2026 16:20 Groupe A Zurich Autriche (AUT) — Suisse (SUI) 20/05/2026 16:20 Groupe B Fribourg République Tchèque (CZE) — Italie (ITA) 20/05/2026 20:20 Groupe A Zurich Etats Unis d'Amérique (USA) — Allemagne (GER) 20/05/2026 20:20 Groupe B Fribourg Suède (SWE) — Slovenie (SLO) 21/05/2026 16:20 Groupe A Zurich Lettonie (LAT) — Finlande (FIN) 21/05/2026 16:20 Groupe B Fribourg Canada (CAN) — Norvège (NOR) 21/05/2026 20:20 Groupe A Zurich Suisse (SUI) — Grande Bretagne (GBR) 21/05/2026 20:20 Groupe B Fribourg Danemark (DEN) — Slovaquie (SVK) 22/05/2026 16:20 Groupe A Zurich Allemagne (GER) — Hongrie (HUN) 22/05/2026 16:20 Groupe B Fribourg Canada (CAN) — Slovenie (SLO) 22/05/2026 20:20 Groupe A Zurich Finlande (FIN) — Grande Bretagne (GBR) 22/05/2026 20:20 Groupe B Fribourg Suède (SWE) — Italie (ITA) 23/05/2026 12:20 Groupe A Zurich Lettonie (LAT) — Etats Unis d'Amérique (USA) 23/05/2026 12:20 Groupe B Fribourg Danemark (DEN) — Slovenie (SLO) 23/05/2026 16:20 Groupe A Zurich Suisse (SUI) — Hongrie (HUN) 23/05/2026 16:20 Groupe B Fribourg Slovaquie (SVK) — République Tchèque (CZE) 23/05/2026 20:20 Groupe A Zurich Autriche (AUT) — Allemagne (GER) 23/05/2026 20:20 Groupe B Fribourg Norvège (NOR) — Suède (SWE) 24/05/2026 16:20 Groupe A Zurich Grande Bretagne (GBR) — Lettonie (LAT) 24/05/2026 16:20 Groupe B Fribourg Danemark (DEN) — Italie (ITA) 24/05/2026 20:20 Groupe A Zurich Finlande (FIN) — Autriche (AUT) 24/05/2026 20:20 Groupe B Fribourg Slovaquie (SVK) — Canada (CAN) 25/05/2026 16:20 Groupe B Fribourg République Tchèque (CZE) — Norvège (NOR) 25/05/2026 16:20 Groupe A Zurich Etats Unis d'Amérique (USA) — Hongrie (HUN) 25/05/2026 16:20 Groupe A Zurich Allemagne (GER) — Grande Bretagne (GBR) 25/05/2026 20:20 Groupe B Fribourg Slovenie (SLO) — Italie (ITA) 26/05/2026 12:20 Groupe A Zurich Hongrie (HUN) — Lettonie (LAT) 26/05/2026 12:20 Groupe B Fribourg Norvège (NOR) — Danemark (DEN) 26/05/2026 16:20 Groupe A Zurich Etats Unis d'Amérique (USA) — Autriche (AUT) 26/05/2026 16:20 Groupe B Fribourg Suède (SWE) — Slovaquie (SVK) 26/05/2026 20:20 Groupe A Zurich Suisse (SUI) — Finlande (FIN) 26/05/2026 20:20 Groupe B Fribourg République Tchèque (CZE) — Canada (CAN) Phases finales Tour Date Heure Domicile Score Visiteur Info Quart de finale 28/05/2026 16:20 A déterminer — A déterminer Quart de finale 28/05/2026 16:20 A déterminer — A déterminer Quart de finale 28/05/2026 20:20 A déterminer — A déterminer Quart de finale 28/05/2026 20:20 A déterminer — A déterminer Demi-finale 30/05/2026 15:20 A déterminer — A déterminer Demi-finale 30/05/2026 20:00 A déterminer — A déterminer Match pour la 3e place 31/05/2026 15:30 A déterminer — A déterminer Finale 31/05/2026 20:20 A déterminer — A déterminer © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. 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