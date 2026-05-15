 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos   fb   instagram   youtube   twitter   RSS
 
 
Hockey sur glace - Championnats du monde
Mondial 2026 - RÃ©sultats de la 1Ã¨re journÃ©e
 
Programme, articles, rÃ©sumÃ©s vidÃ©o, classements et rÃ©sultats du championnat du monde de hockey sur glace, Ã©dition 2026 en Suisse Ã  Fribourg et Ã  Zurich
 
Suisse, Hockey Hebdo la rÃ©daction le 16/05/2026 à 08:43

2026 Suisse 2026

Classement Groupe A ZurichClassement Groupe B FribourgTour préliminairePhases finales

Classement Groupe A Zurich

# Equipe MJ V VOT DOT D BP BC +/- Pts
1 Autriche (AUT)Autriche (AUT) 1 1 0 0 0 5 2 +3 3
2 Finlande (FIN)Finlande (FIN) 1 1 0 0 0 3 1 +2 3
3 Suisse (SUI)Suisse (SUI) 1 1 0 0 0 3 1 +2 3
4 Hongrie (HUN)Hongrie (HUN) 0 0 0 0 0 0 0 +0 0
5 Lettonie (LAT)Lettonie (LAT) 0 0 0 0 0 0 0 +0 0
6 Allemagne (GER)Allemagne (GER) 1 0 0 0 1 1 3 -2 0
7 Etats Unis d'AmÃ©rique (USA)Etats Unis d'Amérique (USA) 1 0 0 0 1 1 3 -2 0
8 Grande Bretagne (GBR)Grande Bretagne (GBR) 1 0 0 0 1 2 5 -3 0

Classement Groupe B Fribourg

# Equipe MJ V VOT DOT D BP BC +/- Pts
1 RÃ©publique TchÃ¨que (CZE)République Tchèque (CZE) 1 1 0 0 0 4 1 +3 3
2 Canada (CAN)Canada (CAN) 1 1 0 0 0 5 3 +2 3
3 Slovaquie (SVK)Slovaquie (SVK) 1 1 0 0 0 2 1 +1 3
4 Italie (ITA)Italie (ITA) 0 0 0 0 0 0 0 +0 0
5 Slovenie (SLO)Slovenie (SLO) 0 0 0 0 0 0 0 +0 0
6 NorvÃ¨ge (NOR)Norvège (NOR) 1 0 0 0 1 1 2 -1 0
7 SuÃ¨de (SWE)Suède (SWE) 1 0 0 0 1 3 5 -2 0
8 Danemark (DEN)Danemark (DEN) 1 0 0 0 1 1 4 -3 0

Tour préliminaire

Date Heure Groupe Domicile Score Visiteur Info
15/05/2026 16:20 Groupe A Zurich Finlande (FIN)Finlande (FIN) 3 – 1 Allemagne (GER)Allemagne (GER) Vidéo
15/05/2026 16:20 Groupe B Fribourg Canada (CAN)Canada (CAN) 5 – 3 SuÃ¨de (SWE)Suède (SWE) Vidéo
15/05/2026 20:20 Groupe A Zurich Etats Unis d'Amérique (USA)Etats Unis d'AmÃ©rique (USA) 1 – 3 Suisse (SUI)Suisse (SUI) Vidéo
15/05/2026 20:20 Groupe B Fribourg République Tchèque (CZE)RÃ©publique TchÃ¨que (CZE) 4 – 1 Danemark (DEN)Danemark (DEN) Vidéo
16/05/2026 12:20 Groupe A Zurich Grande Bretagne (GBR)Grande Bretagne (GBR) 2 – 5 Autriche (AUT)Autriche (AUT)  
16/05/2026 12:20 Groupe B Fribourg Slovaquie (SVK)Slovaquie (SVK) 2 – 1 NorvÃ¨ge (NOR)Norvège (NOR)  
16/05/2026 16:20 Groupe A Zurich Hongrie (HUN)Hongrie (HUN) Finlande (FIN)Finlande (FIN)  
16/05/2026 16:20 Groupe B Fribourg Italie (ITA)Italie (ITA) Canada (CAN)Canada (CAN)  
16/05/2026 20:20 Groupe A Zurich Suisse (SUI)Suisse (SUI) Lettonie (LAT)Lettonie (LAT)  
16/05/2026 20:20 Groupe B Fribourg Slovenie (SLO)Slovenie (SLO) RÃ©publique TchÃ¨que (CZE)République Tchèque (CZE)  
17/05/2026 12:20 Groupe A Zurich Grande Bretagne (GBR)Grande Bretagne (GBR) Etats Unis d'AmÃ©rique (USA)Etats Unis d'Amérique (USA)  
17/05/2026 12:20 Groupe B Fribourg Italie (ITA)Italie (ITA) Slovaquie (SVK)Slovaquie (SVK)  
17/05/2026 16:20 Groupe A Zurich Autriche (AUT)Autriche (AUT) Hongrie (HUN)Hongrie (HUN)  
17/05/2026 16:20 Groupe B Fribourg Danemark (DEN)Danemark (DEN) SuÃ¨de (SWE)Suède (SWE)  
17/05/2026 20:20 Groupe A Zurich Allemagne (GER)Allemagne (GER) Lettonie (LAT)Lettonie (LAT)  
17/05/2026 20:20 Groupe B Fribourg Norvège (NOR)NorvÃ¨ge (NOR) Slovenie (SLO)Slovenie (SLO)  
18/05/2026 16:20 Groupe A Zurich Finlande (FIN)Finlande (FIN) Etats Unis d'AmÃ©rique (USA)Etats Unis d'Amérique (USA)  
18/05/2026 16:20 Groupe B Fribourg Canada (CAN)Canada (CAN) Danemark (DEN)Danemark (DEN)  
18/05/2026 20:20 Groupe A Zurich Allemagne (GER)Allemagne (GER) Suisse (SUI)Suisse (SUI)  
18/05/2026 20:20 Groupe B Fribourg Suède (SWE)SuÃ¨de (SWE) RÃ©publique TchÃ¨que (CZE)République Tchèque (CZE)  
19/05/2026 16:20 Groupe A Zurich Lettonie (LAT)Lettonie (LAT) Autriche (AUT)Autriche (AUT)  
19/05/2026 16:20 Groupe B Fribourg Italie (ITA)Italie (ITA) NorvÃ¨ge (NOR)Norvège (NOR)  
19/05/2026 20:20 Groupe A Zurich Hongrie (HUN)Hongrie (HUN) Grande Bretagne (GBR)Grande Bretagne (GBR)  
19/05/2026 20:20 Groupe B Fribourg Slovenie (SLO)Slovenie (SLO) Slovaquie (SVK)Slovaquie (SVK)  
20/05/2026 16:20 Groupe A Zurich Autriche (AUT)Autriche (AUT) Suisse (SUI)Suisse (SUI)  
20/05/2026 16:20 Groupe B Fribourg République Tchèque (CZE)RÃ©publique TchÃ¨que (CZE) Italie (ITA)Italie (ITA)  
20/05/2026 20:20 Groupe A Zurich Etats Unis d'Amérique (USA)Etats Unis d'AmÃ©rique (USA) Allemagne (GER)Allemagne (GER)  
20/05/2026 20:20 Groupe B Fribourg Suède (SWE)SuÃ¨de (SWE) Slovenie (SLO)Slovenie (SLO)  
21/05/2026 16:20 Groupe A Zurich Lettonie (LAT)Lettonie (LAT) Finlande (FIN)Finlande (FIN)  
21/05/2026 16:20 Groupe B Fribourg Canada (CAN)Canada (CAN) NorvÃ¨ge (NOR)Norvège (NOR)  
21/05/2026 20:20 Groupe A Zurich Suisse (SUI)Suisse (SUI) Grande Bretagne (GBR)Grande Bretagne (GBR)  
21/05/2026 20:20 Groupe B Fribourg Danemark (DEN)Danemark (DEN) Slovaquie (SVK)Slovaquie (SVK)  
22/05/2026 16:20 Groupe A Zurich Allemagne (GER)Allemagne (GER) Hongrie (HUN)Hongrie (HUN)  
22/05/2026 16:20 Groupe B Fribourg Canada (CAN)Canada (CAN) Slovenie (SLO)Slovenie (SLO)  
22/05/2026 20:20 Groupe A Zurich Finlande (FIN)Finlande (FIN) Grande Bretagne (GBR)Grande Bretagne (GBR)  
22/05/2026 20:20 Groupe B Fribourg Suède (SWE)SuÃ¨de (SWE) Italie (ITA)Italie (ITA)  
23/05/2026 12:20 Groupe A Zurich Lettonie (LAT)Lettonie (LAT) Etats Unis d'AmÃ©rique (USA)Etats Unis d'Amérique (USA)  
23/05/2026 12:20 Groupe B Fribourg Danemark (DEN)Danemark (DEN) Slovenie (SLO)Slovenie (SLO)  
23/05/2026 16:20 Groupe A Zurich Suisse (SUI)Suisse (SUI) Hongrie (HUN)Hongrie (HUN)  
23/05/2026 16:20 Groupe B Fribourg Slovaquie (SVK)Slovaquie (SVK) RÃ©publique TchÃ¨que (CZE)République Tchèque (CZE)  
23/05/2026 20:20 Groupe A Zurich Autriche (AUT)Autriche (AUT) Allemagne (GER)Allemagne (GER)  
23/05/2026 20:20 Groupe B Fribourg Norvège (NOR)NorvÃ¨ge (NOR) SuÃ¨de (SWE)Suède (SWE)  
24/05/2026 16:20 Groupe A Zurich Grande Bretagne (GBR)Grande Bretagne (GBR) Lettonie (LAT)Lettonie (LAT)  
24/05/2026 16:20 Groupe B Fribourg Danemark (DEN)Danemark (DEN) Italie (ITA)Italie (ITA)  
24/05/2026 20:20 Groupe A Zurich Finlande (FIN)Finlande (FIN) Autriche (AUT)Autriche (AUT)  
24/05/2026 20:20 Groupe B Fribourg Slovaquie (SVK)Slovaquie (SVK) Canada (CAN)Canada (CAN)  
25/05/2026 16:20 Groupe B Fribourg République Tchèque (CZE)RÃ©publique TchÃ¨que (CZE) NorvÃ¨ge (NOR)Norvège (NOR)  
25/05/2026 16:20 Groupe A Zurich Etats Unis d'Amérique (USA)Etats Unis d'AmÃ©rique (USA) Hongrie (HUN)Hongrie (HUN)  
25/05/2026 16:20 Groupe A Zurich Allemagne (GER)Allemagne (GER) Grande Bretagne (GBR)Grande Bretagne (GBR)  
25/05/2026 20:20 Groupe B Fribourg Slovenie (SLO)Slovenie (SLO) Italie (ITA)Italie (ITA)  
26/05/2026 12:20 Groupe A Zurich Hongrie (HUN)Hongrie (HUN) Lettonie (LAT)Lettonie (LAT)  
26/05/2026 12:20 Groupe B Fribourg Norvège (NOR)NorvÃ¨ge (NOR) Danemark (DEN)Danemark (DEN)  
26/05/2026 16:20 Groupe A Zurich Etats Unis d'Amérique (USA)Etats Unis d'AmÃ©rique (USA) Autriche (AUT)Autriche (AUT)  
26/05/2026 16:20 Groupe B Fribourg Suède (SWE)SuÃ¨de (SWE) Slovaquie (SVK)Slovaquie (SVK)  
26/05/2026 20:20 Groupe A Zurich Suisse (SUI)Suisse (SUI) Finlande (FIN)Finlande (FIN)  
26/05/2026 20:20 Groupe B Fribourg République Tchèque (CZE)RÃ©publique TchÃ¨que (CZE) Canada (CAN)Canada (CAN)  

Phases finales

Tour Date Heure Domicile Score Visiteur Info
Quart de finale 28/05/2026 16:20 A déterminer A déterminer  
Quart de finale 28/05/2026 16:20 A déterminer A déterminer  
Quart de finale 28/05/2026 20:20 A déterminer A déterminer  
Quart de finale 28/05/2026 20:20 A déterminer A déterminer  
Demi-finale 30/05/2026 15:20 A déterminer A déterminer  
Demi-finale 30/05/2026 20:00 A déterminer A déterminer  
Match pour la 3e place 31/05/2026 15:30 A déterminer A déterminer  
Finale 31/05/2026 20:20 A déterminer A déterminer  
 
 
© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
 
Réactions sur l'article
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wÃ¤hlen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales
 