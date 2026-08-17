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Transferts 2026/2027 : Rouen (Les Dragons)
Ajoie vs Rouen - Disponible en LIVE dès 20h15
Retransmission de la rencontre de ce soir qui opposera le HC Ajoie aux Dragons de Rouen
📅 17/08/2026 à 18:15 ✍️ La rédaction HH Source : Communication HC Ajoie
 

Photo hockey Ajoie vs Rouen - Disponible en LIVE dès 20h15 - Transferts 2026/2027 : Rouen (Les Dragons)



 
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