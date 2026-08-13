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AMICAUX - Programme et résultats de la semaine
Chamonix, Grenoble, Rouen et Angers Ouvrent la campagne des rencontres préparatoires
📅 13/08/2026 à 10:30
✍️ La redaction / cs
Source : Média Sports Loisirs
Mercredi 12
Chamonix - 20h00
Chamonix -
Grenoble
2-7
Vendredi 14
Rouen - 20h30
Rouen - Angers
0-0
Dimanche 16
Grenoble (Vaujany) - 17h00
Grenoble - Chamonix
0-0
CALENDRIER COMPLET - Cliquer sur l'image
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11/08/2026 à 07:10
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