Ligue Magnus ← Retour Ligue Magnus AMICAUX - Programme et résultats de la semaine Chamonix, Grenoble, Rouen et Angers Ouvrent la campagne des rencontres préparatoires Mercredi 12 Chamonix - 20h00 Chamonix - Grenoble 2-7 Vendredi 14 Rouen - 20h30 Rouen - Angers 0-0 Dimanche 16 Grenoble (Vaujany) - 17h00 Grenoble - Chamonix 0-0



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