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Ligue Magnus
AMICAUX - Programme et résultats de la semaine
Chamonix, Grenoble, Rouen et Angers Ouvrent la campagne des rencontres préparatoires
📅 13/08/2026 à 10:30 ✍️ La redaction / cs Source : Média Sports Loisirs
Photo hockey AMICAUX - Programme et résultats de la semaine - Ligue Magnus
 
Mercredi 12 Chamonix - 20h00 Chamonix - Grenoble 2-7
Vendredi 14 Rouen - 20h30 Rouen - Angers 0-0
Dimanche 16 Grenoble (Vaujany) - 17h00 Grenoble - Chamonix 0-0


Photo hockey AMICAUX - Programme et résultats de la semaine - Ligue Magnus
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