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Europe : Continental Cup - CHL : Bordeaux (Les Boxers)
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Europe : Continental Cup - CHL : Bordeaux (Les Boxers)
BORDEAUX s'incline en prl face au KAC Klagenfurt
RESULTAT et CALENDRIER - Les Boxers démarrent leur parcours en Ligue des Champions sur une défaite en prolongation.
📅 04/09/2026 à 03:34
✍️ La rédaction / cs
Source : CHL / Boxers de Bordeaux
CALENDRIER DES BOXERS de BORDEAUX
Champions Hockey League
Jeudi 3 sept. 2026
19h15
KAC Klagenfurt
Bordeaux
2-1prl
(0-1 1-0 0-0 1-0)
Samedi 5 sept. 2026
18h30
Graz99ers
Bordeaux
0-0
Mardi 11 sept. 2026
20h15
Bordeaux
Adler Mannheim
0-0
Jeudi 13 sept. 2026
18h00
Bordeaux
HC Pilsen
0-0
Lundi 7 oct. 2026
20h15
Bordeaux
Dynamo Pardubice
0-0
Dimanche 13 oct. 2026
19h00
Frölunda Gothenburg
Bordeaux
0-0
Tous matchs seront retransmis sur :
https://www.chl.hockey/en/fans/chl-games-on-tv
https://www.chl.hockey/en
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