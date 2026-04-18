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Division 1
Hockey sur glace - D1 : RÃ©sultat & programme Finale Poffs - Matchs 1 & 2 - 18 & 19 Avril 2026
RÃ©sultat & programme des Play-offs - Matchs 1 & Matchs 2 de la finale du championnat franÃ§ais de Hockey sur glace de division 1 - Saison 2025-2026.
Source : MÃ©dia Sports Loisirs / la rÃ©daction
La rÃ©daction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 18/04/2026 à 23:02
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MATCH 1 - Samedi 18 Avril 2026
Play-Off - Finale
Samedi 18/04/2026 - 20h00
Caen
Cholet
4 - 2
(0-0 2-1 2-1)
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
MATCH 2 - Dimanche 19 Avril 2026
Play-Off - Finale
Dimanche 19/04/2026 - 19h30
Caen
Cholet
0 - 0
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
SUIVI DES SERIES
Evol
M1
21/03
M2
22/03
M3
25/03
M4
26/03
M5
29/03
Caen
1
4
0
0
0
0
Cholet
0
2
0
0
0
0
Caen mène 1 à 0 dans la série
* Prolongation - ** TaB
â€‹CALENDRIER
Samedi 21 mars
Dimanche 22 mars
Mercredi 25 mars
Jeudi 26 mars (si nécessaire)
Dimanche 29 mars (si necessaire)
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