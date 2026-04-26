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Division 1
Hockey sur glace - D1 : RÃ©sultat Finale Poffs - Cholet CHAMPION
RÃ©sultat des Play-offs - Matchs 5 de la finale du championnat franÃ§ais de Hockey sur glace de division 1 - Saison 2025-2026.
Source : MÃ©dia Sports Loisirs / la rÃ©daction
La rÃ©daction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 26/04/2026 à 22:30
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MATCH 5 - Dimanche 26 Avril 2026
Play-Off - Finale
Dimanche 26/04/2026 - 20h00
Caen
Cholet
2 - 3
Prl
(1-0 0-1 1-1 0-1)
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
SUIVI DES SERIES
Evol
M1
18/04
M2
19/04
M3
22/04
M4
23/04
M5
26/04
Caen
2
4
2
3
2
2
Cholet
3
2
3
1
4
3*
Cholet gagne la série 3 à 2
Cholet champion de France Division 1
* Prolongation - ** TaB
â€‹CALENDRIER
Samedi 18 Avril
Dimanche 19 Avril
Mercredi 22 Avril
Jeudi 23 Avril
Dimanche 26 Avril (si necessaire)
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