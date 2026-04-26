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Division 1
Hockey sur glace - D1 : RÃ©sultat Finale Poffs - Cholet CHAMPION
 
RÃ©sultat des Play-offs - Matchs 5 de la finale du championnat franÃ§ais de Hockey sur glace de division 1 - Saison 2025-2026.
 
Source : MÃ©dia Sports Loisirs / la rÃ©daction La rÃ©daction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 26/04/2026 à 22:30


NOTRE SONDAGE
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MATCH 5 - Dimanche 26 Avril 2026
 
 
Play-Off - Finale  Dimanche 26/04/2026 - 20h00 Caen Cholet 2 - 3 Prl (1-0 0-1 1-1 0-1)

NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
 

SUIVI DES SERIES
 
  Evol M1
18/04		 M2
19/04		 M3
22/04		 M4
23/04		 M5
26/04
Caen 2 4 2 3 2 2
Cholet 3 2 3 1 4 3*
Cholet gagne la série 3 à 2
Cholet champion de France Division 1

* Prolongation - ** TaB
 
â€‹CALENDRIER
  • Samedi 18 Avril
  • Dimanche 19 Avril
  • Mercredi 22 Avril
  • Jeudi 23 Avril
  • Dimanche 26 Avril (si necessaire)

  
            
 
      

 
Photo hockey D1 : RÃ©sultat Finale Poffs - Cholet CHAMPION - Division 1


 
 
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