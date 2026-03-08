

MATCH 3 - Mercredi 08 Avril 2026



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MATCH 4 - Jeudi 09 Avril 2026



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SUIVI DES SERIES

Evol M1 M2 M3 M4 M5 Evol M1 M2 M3 M4 M5 Caen 3 1 5 4* 4 0 Cholet 3 4 3* 5 0 0 Dunkerque 1 2* 2 3 1 0 Tours 0 1 2 2 0 0 Caen gagne la série 3 à 1 Cholet gagne la série 3 à 0

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