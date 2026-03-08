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Division 1
Hockey sur glace - D1 : RÃ©sultats 1/2 Poffs - Matchs 3 & 4 - 08 & 09 Avril 2026
RÃ©sultats des Play-offs - Matchs 3 & Matchs 4 des 1/2 de finale du championnat franÃ§ais de Hockey sur glace de division 1 - Saison 2025-2026.
Source : MÃ©dia Sports Loisirs / la rÃ©daction
La rÃ©daction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 09/04/2026 à 11:40
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MATCH 3 - Mercredi 08 Avril 2026
Play-Off - 1/2 finale
Mercredi 08/04/2026 - 20h00
Tours
Cholet
2 - 5
(2-1 0-0 0-4)
Play-Off - 1/2 finale
Mercredi 08/03/2026 - 20h30
Dunkerque
Caen
3 - 4
Prl
(2-0 0-0 1-3 0-1)
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
MATCH 4 - Jeudi 09 Avril 2026
Play-Off - 1/2 finale
Jeudi 09/04/2026 - 19h30
Dunkerque
Caen
1 - 4
(0-3 1-0 0-1)
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
SUIVI DES SERIES
Evol
M1
M2
M3
M4
M5
Evol
M1
M2
M3
M4
M5
Caen
3
1
5
4*
4
0
Cholet
3
4
3*
5
0
0
Dunkerque
1
2*
2
3
1
0
Tours
0
1
2
2
0
0
Caen gagne la série 3 à 1
Cholet gagne la série 3 à 0
* Prolongation - ** TaB
â€‹CALENDRIER
Samedi 21 mars
Dimanche 22 mars
Mercredi 25 mars
Jeudi 26 mars
Dimanche 29 mars (si necessaire)
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