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Division 1
Hockey sur glace - D1 : RÃ©sultats & programme 1/2 Poffs - Matchs 3 & 4 - 08 & 09 Avril 2026
 
RÃ©sultats & programme des Play-offs - Matchs 3 & Matchs 4 des 1/2 de finale du championnat franÃ§ais de Hockey sur glace de division 1 - Saison 2025-2026.
 
Source : MÃ©dia Sports Loisirs / la rÃ©daction La rÃ©daction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 08/04/2026 à 21:11

 

MATCH 3 - Mercredi 08 Avril 2026
 


 
Play-Off - 1/2 finale  Mercredi 08/04/2026 - 20h00 Tours Cholet 2 - 5 (2-1 0-0 0-4)
Play-Off - 1/2 finale  Mercredi 08/03/2026 - 20h30 Dunkerque Caen 3 - 4 Prl (2-0 0-0 1-3 0-1)

NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.

 

MATCH 4 - Jeudi 09 Avril 2026
 
 
 
Play-Off - 1/2 finale  Jeudi 09/04/2026 - 19h30 Dunkerque Caen 0 - 0

NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
 

SUIVI DES SERIES
 
  Evol M1 M2 M3 M4 M5     Evol M1 M2 M3 M4 M5
Caen 2 1 5 4* 0 0 Cholet 3 4 3* 5 0 0
Dunkerque 1 2* 2 3 0 0 Tours 0 1 2 2 0 0
Caen mène 2 à 1 dans la série Cholet gagne la série 3 à 0

* Prolongation - ** TaB
 
â€‹CALENDRIER
  • Samedi 21 mars
  • Dimanche 22 mars
  • Mercredi 25 mars
  • Jeudi 26 mars
  • Dimanche 29 mars (si necessaire)

  
            
 
      

 
Photo hockey D1 : RÃ©sultats & programme 1/2 Poffs - Matchs 3 & 4 - 08 & 09 Avril 2026 - Division 1
 
 
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