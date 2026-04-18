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Division 1
Hockey sur glace - D1 : RÃ©sultats Finale Poffs - Matchs 1 & 2 - 18 & 19 Avril 2026
 
RÃ©sultats des Play-offs - Matchs 1 & Matchs 2 de la finale du championnat franÃ§ais de Hockey sur glace de division 1 - Saison 2025-2026.
 
Source : MÃ©dia Sports Loisirs / la rÃ©daction La rÃ©daction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 19/04/2026 à 21:17

 

MATCH 1 - Samedi 18 Avril 2026
 


 
Play-Off - Finale  Samedi 18/04/2026 - 20h00 Caen Cholet 4 - 2 (0-0 2-1 2-1)

NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.

 

MATCH 2 - Dimanche 19 Avril 2026
 
 
 
Play-Off - Finale  Dimanche 19/04/2026 - 19h30 Caen Cholet 2 - 3 (1-0 1-2 0-1)

NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
 

SUIVI DES SERIES
 
  Evol M1
21/03		 M2
22/03		 M3
25/03		 M4
26/03		 M5
29/03
Caen 1 4 2 0 0 0
Cholet 1 2 3 0 0 0
Caen et Cholet 1 à 1 dans la série

* Prolongation - ** TaB
 
â€‹CALENDRIER
  • Samedi 21 mars
  • Dimanche 22 mars
  • Mercredi 25 mars
  • Jeudi 26 mars (si nécessaire)
  • Dimanche 29 mars (si necessaire)

  
            
 
      

 
Photo hockey D1 : RÃ©sultats Finale Poffs - Matchs 1 & 2 - 18 & 19 Avril 2026 - Division 1
 
 
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