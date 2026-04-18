

MATCH 1 - Samedi 18 Avril 2026



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MATCH 2 - Dimanche 19 Avril 2026



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SUIVI DES SERIES

Evol M1

21/03 M2

22/03 M3

25/03 M4

26/03 M5

29/03 Caen 1 4 2 0 0 0 Cholet 1 2 3 0 0 0 Caen et Cholet 1 à 1 dans la série

â€‹CALENDRIER