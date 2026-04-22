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Division 1
Hockey sur glace - D1 : RÃ©sultats Finale Poffs - Matchs 3 & 4 - 22 & 23 Avril 2026
RÃ©sultats des Play-offs - Matchs 3 & Matchs 4 de la finale du championnat franÃ§ais de Hockey sur glace de division 1 - Saison 2025-2026.
Source : MÃ©dia Sports Loisirs / la rÃ©daction
La rÃ©daction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 23/04/2026 à 23:39
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MATCH 3 - Mercredi 22 Avril 2026
Play-Off - Finale
Mercredi 22/04/2026 - 20h00
Cholet
Caen
1 - 3
(1-1 0-0 0-2)
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
MATCH 4 - Jeudi 23 Avril 2026
Play-Off - Finale
Jeudi 23/04/2026 - 20h00
Cholet
Caen
4 - 2
(2-1 1-1 1-0)
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
SUIVI DES SERIES
Evol
M1
21/03
M2
22/03
M3
25/03
M4
26/03
M5
29/03
Caen
2
4
2
3
2
0
Cholet
1
2
3
1
4
0
Caen et Cholet 2 à 2 dans la série
* Prolongation - ** TaB
â€‹CALENDRIER
Samedi 18 Avril
Dimanche 19 Avril
Mercredi 22 Avril
Jeudi 23 Avril
Dimanche 26 Avril (si necessaire)
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