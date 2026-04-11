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Division 2
Hockey sur glace - D2 - RÃ©sultats MAINTIEN 6Ã¨me journÃ©e - 11/04/2026
RÃ©sultats de la poule de MAINTIEN - Match 6 du championnat franÃ§ais de division 2 de Hockey sur glace - Saison 2025-2026.
Source : MÃ©dia Sports Loisirs / la rÃ©daction
La rÃ©daction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 11/04/2026 à 07:15
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Poule de MAINTIEN - Match 6
Samedi 11 Avril 2026
Poule de maintien
Samedi 11/04/2026 - 18h40
Anglet II
Dijon
3 - 4
(1-0 0-1 2-3)
Poule de maintien
Samedi 11/04/2026 - 20h30
Courbevoie
Rouen II
3 - 2
Prl
(0-0 0-0 2-2 1-0)
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs
EVOLUTION DE LA SERIE
CLUBS
Points
V
VPr.
DPr.
D
MJ
Class. en cours
Courbevoie
15
4
1
1
0
6
1er
Dijon
12
3
1
1
1
6
2ème
Rouen II
9
2
1
1
2
6
3ème
Anglet II
0
0
0
0
6
6
4ème
Les équipes classées 3ème et 4ème de la poule de maintien
sont rétrogradées en division 3.
CLASSEMENT FINAL SAISON REGULIERE
Poule A
: 10 Clubs engagés
Châlons en Champagne
Courbevoie
Dijon
EVH91
Luxembourg
Orléans
Paris (FV)
Reims
Rouen2
Wasquehal
Poule B
: 10 Clubs engagés
Anglet2
Annecy
Clermont
La Roche/yon
Lyon
Montpellier
Roanne
Toulouse Blagnac
Valence
Vaujany
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