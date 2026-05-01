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|Division 3
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|Hockey sur glace - D3 : CarrÃ© Final - RÃ©sultats J1 les 8, 9 & 10 Mai 2026
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|CARRE FINAL - Programme de la phase finale des Play-offs du championnat franÃ§ais de hockey sur glace de Division 3 saison 2025/2026.
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|Source : MÃ©dia Sports Loisirs / la rÃ©daction
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La rÃ©daction / sl
|Posté par
Hockey Hebdo
|le 08/05/2026 à 07:00
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D3 - CARRE FINAL à Wasquehal
Vendredi 8, Samedi 9 et Dimanche 10 mai 2026
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match
CARRE FINAL - SUIVI DE LA SERIE - CLASSEMENT
|Club
|Points
|MJ
|Vic
|V Pr.
|D Pr.
|Def
|Bp
|Bc
|+/-
|Class. en cours
|Wasquehal
|3
|1
|1
|0
|0
|0
|2
|0
|+2
|1er
|Briançon 2
|3
|1
|1
|0
|0
|0
|2
|1
|+1
|2ème
|Caen 2
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|3ème
|Toulon
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|4ème
s'adjuge le titre de champion de Division 3
FORMULE
L’équipe classée première à l’issue du tournoi final est championne de France de Division 3.
Les deux équipes classées première et deuxième à l’issue du carré final accèdent à la Divion 2, sous réserve de leur éligibilité à cette accession (cf. notamment l’article 11.6.7.1 du présent règlement) et, si tel est le cas, sous réserve de validation par la CNSCG.
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