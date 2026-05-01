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Division 3
Hockey sur glace - D3 : CarrÃ© Final - RÃ©sultats J1 les 8, 9 & 10 Mai 2026
 
CARRE FINAL - Programme de la phase finale des Play-offs du championnat franÃ§ais de hockey sur glace de Division 3 saison 2025/2026.
 
Source : MÃ©dia Sports Loisirs / la rÃ©daction La rÃ©daction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 08/05/2026 à 07:00
 

D3 - CARRE FINAL à Wasquehal
Vendredi 8, Samedi 9 et Dimanche 10 mai 2026
 
 


 
1ère Journée - Vendredi 8 Mai 2026
Carré Final Vendredi 08/05/2026 - 16h00 Caen 2 Briançon 2 1 - 2 (0-1 1-1 0-0)
Carré Final Vendredi 08/05/2026 - 20h00 Wasquehal Toulon 2 - 0 (0-0 0-0 0-0
2ème Journée - Samedi 9 Mai 2026
Carré Final Samedi 09/05/2026 - 14h00 Caen 2 Toulon 0 - 0
Carré Final Samedi 09/05/2026 - 18h00 Wasquehal Briançon 2 0 - 0
3ème Journée - Dimanche 10 Mai 2026
Carré Final Dimanche 10/05/2026 - 12h00 Briançon 2 Toulon 0 - 0
Carré Final Dimanche 10/05/2026 - 16h00 Wasquehal Caen 2 0 - 0
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match
 
 
CARRE FINAL - SUIVI DE LA SERIE - CLASSEMENT
 
Club Points MJ Vic V Pr. D Pr. Def Bp Bc +/- Class. en cours
Wasquehal 3 1 1 0 0 0 2 0 +2 1er
Briançon 2 3 1 1 0 0 0 2 1 +1 2ème
Caen 2 0 1 0 0 0 1 1 2 -1 3ème
Toulon 0 1 0 0 0 1 0 2 -2 4ème

s'adjuge le titre de champion de Division 3
 
FORMULE

L’équipe classée première à l’issue du tournoi final est championne de France de Division 3.

Les deux équipes classées première et deuxième à l’issue du carré final accèdent à la Divion 2, sous réserve de leur éligibilité à cette accession (cf. notamment l’article 11.6.7.1 du présent règlement) et, si tel est le cas, sous réserve de validation par la CNSCG.
 

Photo hockey D3 : CarrÃ© Final - RÃ©sultats J1 les 8, 9 & 10 Mai 2026 - Division 3
 
 
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