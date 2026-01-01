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Hockey en Europe
Hockey sur glace - DEL : Le titre sera dÃ©fendu
 
Berlin se qualifie pour sa troisiÃ¨me finale de suite et essayera de dÃ©fendre son double titre
 
Source : penny-del.org Phil Rouinssard
Posté par Hockey Hebdo le 20/04/2026 à 22:23
Köln - Berlin : 1-4 (2-4)

Photo hockey DEL : Le titre sera dÃ©fendu - Hockey en Europe
Â© Federico Gambarini/dpa
Berlin rejoint la finale et espÃ¨re dÃ©crocher un 3e titre de suite
Köln toujours invaincu à domicile doit l'emporter pour rester en vie dans cette série qui tourne mal face aux Berlinois. Une fois encore les Eisbären marquent deux buts en deux minutes signés Müller et Tiffels. Les requins réagissent bien et Tuomie réduit l'écart. Berlin domine assez nettement le tiers médiant mais le score ne bouge pas.
Köln tente de revenir au dernier tiers mais sans succès. Le gardien local sort assez tôt, l'occasion pour les Berlinois de marquer à deux reprises dans la cage vide et d'aller défendre leur tire en finale.
 
 
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