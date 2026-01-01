Hockey en Europe Hockey sur glace - DEL : Le titre sera dÃ©fendu Berlin se qualifie pour sa troisiÃ¨me finale de suite et essayera de dÃ©fendre son double titre Source : penny-del.org Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 20/04/2026 à 22:23 Tweeter Berlin : 1-4 (2-4)



Â© Federico Gambarini/dpa Berlin rejoint la finale et espÃ¨re dÃ©crocher un 3e titre de suite Köln -: 1-4 Köln toujours invaincu à domicile doit l'emporter pour rester en vie dans cette série qui tourne mal face aux Berlinois. Une fois encore les Eisbären marquent deux buts en deux minutes signés Müller et Tiffels. Les requins réagissent bien et Tuomie réduit l'écart. Berlin domine assez nettement le tiers médiant mais le score ne bouge pas.

Köln tente de revenir au dernier tiers mais sans succès. Le gardien local sort assez tôt, l'occasion pour les Berlinois de marquer à deux reprises dans la cage vide et d'aller défendre leur tire en finale. © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











