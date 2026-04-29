Berlin : 1-5 (0-3)



penny-del.org Berlin aligne un 3e carton consÃ©cutif Mannheim -: 1-5 (0-3) L'Adler durement surclassé au deux premiers matchs n'a plus le choix et doit enfin l'emporter contre Berlin sous peine de se mettre en très grande difficultés dans cette finale.

Dès l'entamme du match Wissmann écope d'un 5+20 pour une violente charge à la tête, Michaelis ouvre le score pour les locaux sur le powerplay. A la mi-tiers les Berlinois ont déjà égalisé grâce à Mik. Au tiers médiant le jeu est pauvre et peu disputé. Pour autant les ours polaires marquent encore deux fois, Lancaster et encore Mik. Berlin retrouve sa spéciale au dernier tiers avec deux buts en deux minutes. Mik complète le hat-trick et Kirk marque à son tour pour son deuxième point de la rencontre.

Troisième victoire tonitruante de Berlin en trois rencontres, le troisième titre consécutif est à portée de main et pourrait être atteint dès le prochain match à domicile. Mannheim poursuit son extrêmement décevant parcours de finaliste qui va s'arrêter très vite à ce rythme.