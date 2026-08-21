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Equipes de France
EDF Féminine - Coupe Européenne des Nations
Calendrier et Résultats - La France s'incline en ouverture face à L'Allemagne
📅 21/08/2026 à 09:00 ✍️ La rédaction HH Source : FFHG
Photo hockey EDF Féminine - Coupe Européenne des Nations - Equipes de France
Coupe Européenne des Nations à Füssen 
Jeudi 20 août  Norvège  Hongrie 0-8 (0-1 0-1 0-6)
 Allemagne  France 3-2 (1-1 2-0 0-1)
Vendredi 21 août  Hongrie  France 0-0
Allemagne  Norvège 0-0
Samedi 22 août  France  Norvège 0-0
Allemagne  Hongrie 0-0

Photo hockey EDF Féminine - Coupe Européenne des Nations - Equipes de France

 
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