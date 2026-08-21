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EDF Féminine - Coupe Européenne des Nations
Calendrier et Résultats - La France s'incline en ouverture face à L'Allemagne
📅 21/08/2026 à 09:00
✍️ La rédaction HH
Source : FFHG
Coupe Européenne des Nations à Füssen
Jeudi 20 août
Norvège
Hongrie
0-8
(0-1 0-1 0-6)
Allemagne
France
3-2
(1-1 2-0 0-1)
Vendredi 21 août
Hongrie
France
0-0
Allemagne
Norvège
0-0
Samedi 22 août
France
Norvège
0-0
Allemagne
Hongrie
0-0
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16/08/2026 à 16:58
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