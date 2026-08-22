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EDF Féminine - Victoire des Bleues face à la Norvège
A l'occasion de la troisième rencontre, les Bleues remportent une seconde victoire 5-1 face à la Norvège et terminent à la 2ème place
📅 22/08/2026 à 18:05
✍️ La rÃ©daction HH
Source : FFHG
Coupe Européenne des Nations à Füssen
Jeudi 20 août
Norvège
Hongrie
0-8
(0-1 0-1 0-6)
Allemagne
France
3-2
(1-1 2-0 0-1)
Vendredi 21 août
Hongrie
France
1-2
(0-0 1-1 0-1)
Allemagne
Norvège
4-2
(1-1 1-1 2-0)
Samedi 22 août
France
Norvège
5-1
(2-0 2-1 1-0)
Allemagne
Hongrie
1-0
(0-0 0-0 1-0)
CLASSEMENT
Equipes
M
V
Vot
Dot
D
Pts
1
Allemagne
3
3
0
0
0
9
2
France
3
2
0
0
1
6
3
Hongrie
3
1
0
0
2
3
4
Norvège
3
0
0
0
3
0
Source IIHF
© 2026 Hockeyhebdo.com — Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
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EDF U20 - Les Bleuets s'inclinent face au HK Zemgale
16/08/2026 à 16:58
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