Equipes de France ← Retour Equipes de France EDF Féminine - Victoire des Bleues face à la Norvège A l'occasion de la troisième rencontre, les Bleues remportent une seconde victoire 5-1 face à la Norvège et terminent à la 2ème place Coupe Européenne des Nations à Füssen Jeudi 20 août Norvège Hongrie 0-8 (0-1 0-1 0-6) Allemagne France 3-2 (1-1 2-0 0-1) Vendredi 21 août Hongrie France 1-2 (0-0 1-1 0-1) Allemagne Norvège 4-2 (1-1 1-1 2-0) Samedi 22 août France Norvège 5-1 (2-0 2-1 1-0) Allemagne Hongrie 1-0 (0-0 0-0 1-0)



CLASSEMENT Equipes M V Vot Dot D Pts 1 Allemagne 3 3 0 0 0 9 2 France 3 2 0 0 1 6 3 Hongrie 3 1 0 0 2 3 4 Norvège 3 0 0 0 3 0 Source IIHF



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