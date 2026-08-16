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Equipes de France
EDF U20 - Les Bleuets s'imposent en prol. face au HK Moko
COUPE DU PRÉSIDENT à RIGA - Après cette victoire, l'EDF U20 rencontrera, ce dimanche à 13h30 le HK Zemgale de Jelgava pour la troisième place.
📅 16/08/2026 à 05:05 ✍️ La rédaction / cs Source : EDF
 
Match de préparation
Mercredi 12 août 16h00 Primza France U20 2-6 (0-1 0-2 2-3)
Coupe du Président à Riga
Vendredi 14 août 18h00 France U20 Lettonie 2-4 (0-2 1-1 1-1)
Samedi 15 août 16h00 HK Mogo France U20 4-3 Prol (0-1 2-1 1-1 0-1)
Dimanche 16 août 13h30 HK Zemgale France U20 0-0


Photo hockey EDF U20 - Les Bleuets s


Photo hockey EDF U20 - Les Bleuets s

 
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