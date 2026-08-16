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EDF U20 - Les Bleuets s'imposent en prol. face au HK Moko
COUPE DU PRÉSIDENT à RIGA - Après cette victoire, l'EDF U20 rencontrera, ce dimanche à 13h30 le HK Zemgale de Jelgava pour la troisième place.
📅 16/08/2026 à 05:05
✍️ La rédaction / cs
Source : EDF
Match de préparation
Mercredi 12 août
16h00
Primza
France U20
2-6
(0-1 0-2 2-3)
Coupe du Président à Riga
Vendredi 14 août
18h00
France U20
Lettonie
2-4
(0-2 1-1 1-1)
Samedi 15 août
16h00
HK Mogo
France U20
4-3 Prol
(0-1 2-1 1-1 0-1)
Dimanche 16 août
13h30
HK Zemgale
France U20
0-0
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EDF U20 - Convocations avant Tournoi de Riga
03/08/2026 à 18:30
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