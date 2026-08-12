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Equipes de France
EDF U20 - Programme de la Coupe du Président à Riga
Programme et Résultats
📅 12/08/2026 à 17:00 ✍️ La rédaction / cs Source : EDF
 
Match de préparation
Mercredi 12 août 16h00 Prizma France U20 0-0
Coupe du Président à Riga
Vendredi 14 août 18h00 France U20 Lettonie 0-0
Samedi 15 août 16h00 Mogo France U20 0-0
Dimanche 16 août à déterminer     0-0


Photo hockey EDF U20 - Programme de la Coupe du Président à Riga - Equipes de France

Photo hockey EDF U20 - Programme de la Coupe du Président à Riga - Equipes de France
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