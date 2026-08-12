Equipes de France ← Retour Equipes de France EDF U20 - Programme de la Coupe du Président à Riga Programme et Résultats Match de préparation Mercredi 12 août 16h00 Prizma France U20 0-0 Coupe du Président à Riga Vendredi 14 août 18h00 France U20 Lettonie 0-0 Samedi 15 août 16h00 Mogo France U20 0-0 Dimanche 16 août à déterminer 0-0





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