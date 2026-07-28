Division 1 : Epinal (Les Wildcats)

Division 1 : Epinal (Les Wildcats)

EPINAL - Calendrier de PrÃ© Saison

Calendrier des matchs de prÃ©-saison des Wildcats d'Epinal. Au programme ChÃ¢lons, Strasbourg, Luxembourg, Mont-Blanc, Morzine, Meyrin...