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Division 1 : Epinal (Les Wildcats)
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Division 1 : Epinal (Les Wildcats)
EPINAL - Calendrier de PrÃ© Saison
Calendrier des matchs de prÃ©-saison des Wildcats d'Epinal. Au programme ChÃ¢lons, Strasbourg, Luxembourg, Mont-Blanc, Morzine, Meyrin...
📅 28/07/2026 à 07:00
✍️ La rÃ©daction HH / cs
Source : CommuniquÃ© d'Epinal FB
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