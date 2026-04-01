Ligue Magnus Hockey sur glace - LM - Finale Play-offs - Programme Match 1 & 2 du 10 & 11 Avril 2026 Programme des Play-offs - Match 1 & Match 2 de la finale du championnat Elite franÃ§ais de Hockey sur glace (Ligue Magnus - Saison 2025-2026. Source : MÃ©dia Sports Loisirs / la rÃ©daction La rÃ©daction / sl Posté par Hockey Hebdo le 10/04/2026 à 07:00 Tweeter





MATCH 1 & 2 - Vendredi 10 & Samedi 11 Avril 2026



Play-Off - Finale M1 Vendredi 10/04/2026 - 20h30 Grenoble Bordeaux 0 - 0 Play-Off - Finale M2 Samedi 11/04/2026 - 20h30 Grenoble Bordeaux 0 - 0

NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.

NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.



SUIVI DES SERIES

Evol M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 Grenoble 0 0 0 0 0 0 0 0 Bordeaux 0 0 0 0 0 0 0 0 Grenoble et Bordeaux 0 à 0 dans la série

* Prolongation - ** TaB

â€‹CALENDRIER Vendredi 10 Avril

Samedi 11 Avril

Mardi 14 Avril

Mercredi 15 avril

Samedi 18 avril

Lundi 20 avril

Mercredi 22 avril

















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