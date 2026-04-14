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Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM - Finale Play-offs - RÃ©sultat & programme Match 3 & 4 du 14 & 15 Avril 2026
RÃ©sultat & programme des Play-offs - Match 4 & Match 4 de la finale du championnat Elite franÃ§ais de Hockey sur glace (Ligue Magnus - Saison 2025-2026.
Source : MÃ©dia Sports Loisirs / la rÃ©daction
La rÃ©daction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 14/04/2026 à 08:25
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MATCH 3 & 4 - Mardi 14 & Mercredi 15 Avril 2026
Play-Off - Finale M3
Mardi 14/04/2026 - 20h30
Bordeaux
Grenoble
4 - 3
(2-0 1-1 1-2)
Play-Off - Finale M4
Mercredi 15/04/2026 - 20h30
Bordeaux
Grenoble
0 - 0
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
SUIVI DES SERIES
Evol
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
Grenoble
1
4
3**
3
0
0
0
0
Bordeaux
2
5
2
4
0
0
0
0
Bordeaux mène 2 à 1 dans la série
* Prolongation - ** TaB
â€‹CALENDRIER
Vendredi 10 Avril
Samedi 11 Avril
Mardi 14 Avril
Mercredi 15 avril
Samedi 18 avril
Lundi 20 avril
Mercredi 22 avril
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