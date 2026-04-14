Ligue Magnus Hockey sur glace - LM - Finale Play-offs - RÃ©sultat & programme Match 3 & 4 du 14 & 15 Avril 2026 RÃ©sultat & programme des Play-offs - Match 4 & Match 4 de la finale du championnat Elite franÃ§ais de Hockey sur glace (Ligue Magnus - Saison 2025-2026. Source : MÃ©dia Sports Loisirs / la rÃ©daction La rÃ©daction / sl Posté par Hockey Hebdo le 14/04/2026 à 08:25 Tweeter





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MATCH 3 & 4 - Mardi 14 & Mercredi 15 Avril 2026



Play-Off - Finale M3 Mardi 14/04/2026 - 20h30 Bordeaux Grenoble 4 - 3 (2-0 1-1 1-2) Play-Off - Finale M4 Mercredi 15/04/2026 - 20h30 Bordeaux Grenoble 0 - 0

NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.

NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.



SUIVI DES SERIES

Evol M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 Grenoble 1 4 3** 3 0 0 0 0 Bordeaux 2 5 2 4 0 0 0 0 Bordeaux mène 2 à 1 dans la série

* Prolongation - ** TaB

â€‹CALENDRIER Vendredi 10 Avril

Samedi 11 Avril

Mardi 14 Avril

Mercredi 15 avril

Samedi 18 avril

Lundi 20 avril

Mercredi 22 avril

















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