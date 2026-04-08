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Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM - RÃ©sultat 1/2 Play-offs - Match 7 du 08 Avril 2026
 
RÃ©sultat des Play-offs - Match 7 des 1/2 finale du championnat Elite franÃ§ais de Hockey sur glace (Ligue Magnus - Saison 2025-2026.
 
Source : MÃ©dia Sports Loisirs / la rÃ©daction La rÃ©daction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 08/04/2026 à 21:20


 

MATCH 7 - Mercredi 08 Avril 2026
 
 
 
Play-Off - 1/2 finale  Mercredi 08/04/2026 - 20h30 Grenoble Angers 6 - 2 (2-1 2-1 2-0)

NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
 

SUIVI DES SERIES
 
  Evol M1 M2 M3 M4     Evol M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7
Rouen 0 1 3 0 3 Grenoble 3 3 4 0 2 3 4 6
Bordeaux 2 4 5 1** 4 Angers 3 1 1 1 3 1 7 2
Bordeaux gagne la série 4 à 0 Grenoble gagne la série 4 à 3

* Prolongation - ** TaB
 
â€‹CALENDRIER
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Photo hockey LM - RÃ©sultat 1/2 Play-offs - Match 7 du 08 Avril 2026 - Ligue Magnus


 
 
 
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