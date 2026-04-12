Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Championnats du monde Hockey sur glace - MONDIAL D1 GA - La France s'impose face Ã la Norvege. Budapest du 12 au 18 avril 2026. Calendrier - RÃ©sultats et Classement... avril 2026. Battues par la Hongrie en match d'ouverture aprÃ¨s prolongation, les Bleues se sont imposÃ©es face Ã la NorvÃ¨ge et prennent la troisiÃ¨me place du classement provisoire Source : iihf La rÃ©daction HH Posté par Hockey Hebdo le 14/04/2026 à 07:10 Tweeter MONDIAL D1A - FEMININ SENIORS

Budapest (12–18 avril 2026) 12 Avril 2026 12h30 Chine Slovaquie 0 - 7 16h00 Italie Norvège 2 - 1 19h30 France Hongrie 2 - 3 Prl 13 Avril 2026 12h30 Slovaquie Italie 4 - 6 16h00 Norvège France 1 - 4 19h30 Hongrie Chine 4 - 0 15 Avril 2026 12h30 Norvège Chine 0 - 0 16h00 Hongrie Slovaquie 0 - 0 19h30 Italie France 0 - 0 17 Avril2026 12h30 France Chine 0 - 0 16h00 Hongrie Italie 0 - 0 19h30 Slovaquie Norvège 0 - 0 18 Avril 2026 12h30 Chine Italie 0 - 0 16h00 Slovaquie France 0 - 0 19h30 Norvège Hongrie 0 - 0



CLASSEMENT EQUIPES MJ V VP D DP PTS 1 Italie 2 2 0 0 0 6 2 Hongrie 2 1 1 0 0 5 3 France 2 1 0 0 1 4 4 Slovaquie 2 1 0 1 0 3 5 Norvège 2 0 0 2 0 0 6 Chine 2 0 0 2 0 0 Promotion - Championnat du Monde ELITE Relégation - Championnat du Monde - Division IB







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