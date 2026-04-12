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Championnats du monde
Hockey sur glace - MONDIAL D1 GA - La France s'impose face Ã la Norvege.
Budapest du 12 au 18 avril 2026. Calendrier - RÃ©sultats et Classement... avril 2026. Battues par la Hongrie en match d'ouverture aprÃ¨s prolongation, les Bleues se sont imposÃ©es face Ã la NorvÃ¨ge et prennent la troisiÃ¨me place du classement provisoire
Source : iihf
La rÃ©daction HH
Posté par Hockey Hebdo
le 14/04/2026 à 07:10
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MONDIAL D1A - FEMININ SENIORS
Budapest (12–18 avril 2026)
12 Avril 2026
12h30
Chine
Slovaquie
0 - 7
16h00
Italie
Norvège
2 - 1
19h30
France
Hongrie
2 - 3 Prl
13 Avril 2026
12h30
Slovaquie
Italie
4 - 6
16h00
Norvège
France
1 - 4
19h30
Hongrie
Chine
4 - 0
15 Avril 2026
12h30
Norvège
Chine
0 - 0
16h00
Hongrie
Slovaquie
0 - 0
19h30
Italie
France
0 - 0
17 Avril2026
12h30
France
Chine
0 - 0
16h00
Hongrie
Italie
0 - 0
19h30
Slovaquie
Norvège
0 - 0
18 Avril 2026
12h30
Chine
Italie
0 - 0
16h00
Slovaquie
France
0 - 0
19h30
Norvège
Hongrie
0 - 0
CLASSEMENT
EQUIPES
MJ
V
VP
D
DP
PTS
1
Italie
2
2
0
0
0
6
2
Hongrie
2
1
1
0
0
5
3
France
2
1
0
0
1
4
4
Slovaquie
2
1
0
1
0
3
5
Norvège
2
0
0
2
0
0
6
Chine
2
0
0
2
0
0
Promotion - Championnat du Monde ELITE
Relégation - Championnat du Monde - Division IB
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