Championnats du monde Hockey sur glace - MONDIAL D1A - DEFAITE des BLEUS vs UKRAINE L'Equipe de France aprÃ¨s s'Ãªtre imposÃ©e 3-4 pour son match d'ouverture face au Japon, remporte une seconde victoire 3-2 aux tirs au but face Ã la Pologne se sont inclinÃ©s (2-3)face Ã l'Ukraine. Lieu : Sosnowiec (Pologne) Date : 2 au 8 mai 2026 Adversaires : Japon, Kazakhstan, Lituanie, Pologne, Ukraine, France. Source : iihf / msl La rÃ©daction/cs Posté par Hockey Hebdo le 03/05/2026 à 22:26 Tweeter

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Sosnowiec (Pologne) 2 mai 2026 12h30 Japon Japon France 3 - 4 (0-1 1-1 2-2) 16h00 Lituanie Lituanie Kazakhstan 1 - 4 (1-0 0-0 0-4) 19h30 Pologne Ukraine Ukraine 3 - 2 (1-1 1-0 1-1) 3 mai 2026 12h30 Kazakhstan Japon Japon 6 - 0 (0-0 3-0 3-0) 16h00 Ukraine Lituanie Lituanie 2 - 1 (1-0 1-1 0-0) 19h30 France Pologne Pologne 3 - 2 TaB (0-0 1-2 1-0 1-0) 5 mai 2026 12h30 Lituanie Lituanie Japon 2 - 3 Prl (0-1 1-1 1-0 0-1) 16h00 France Ukraine 2 - 3 (0-2 2-1 0-0) 19h30 Kazakhstan Pologne Pologne 3 - 2 (0-1 0-0 3-1) 7 mai 2026 12h30 France Lituanie Lituanie 0 - 0 16h00 Ukraine Ukraine Kazakhstan Kazakhstan 0 - 0 19h30 Japon Japon Pologne Pologne 0 - 0 8 mai 2026 12h30 Kazakhstan Kazakhstan France 0 - 0 16h00 Ukraine Ukraine Japon Japon 0 - 0 19h30 Pologne Pologne Lituanie Lituanie 0 - 0



CLASSEMENT EQUIPES MJ Vi V p Dé D p PTS BPo BCo 1 Kazakhstan Kazakhstan 3 3 0 0 0 9 13 3 2 Ukraine 3 2 0 1 0 6 7 6 3 France 3 1 1 1 0 5 9 8 4 Pologne 3 1 0 1 1 4 7 8 5 Japon 3 0 1 2 0 2 6 10 6 Lituanie 3 0 0 2 1 1 4 9 Promotion - Championnat du Monde ELITE Relégation - Championnat du Monde - Division 1 Groupe B

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SONDAGE MONDIAL D1A - MASCULINS SENIORS - Dans son objectf de retrouver une place dans l'Elite, quel sera selon vous le rÃ©sultat de l'Equipe de FRANCE dans ce Championnat ? La France revient en Elite La France reste en Groupe A La France descend en Groupe B Sans opinion © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour